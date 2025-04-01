Дві критичні дати для Путіна

Навесні 2025 року у Путіна є дві дати, коли він відчує себе безсилим і боїться майбутнього - це мусульманське свято Ураза-байрам, коли 3 млн мігрантів з центральноазіатських країн, найкращих трудящих столиці РФ - Москви забувають про існування Кремля, Росії, Путіна сміливо, відкрито радіють і моляться. У ці дні жителі столиці Росії терпляче сидять удома, щоб не завадити мільйонам мусульман Москви святкувати Рамадан. Путінська Росія боїться і тихо ненавидить цих ісламізованих мігрантів, але вже не може без них жити. Так формується поки що прихований потужний соціально-політичний конфлікт усередині Росії, який конкуруватиме з тенденцією розповзання регіонів.

Інша небезпечна дата особисто для Путіна криється 9 травня 2025 року. Цього дня Путін хотів поєднати два заходи – день святкування 80-річчя Перемоги над фашисткою Німеччиною та перемогу над непокірною Україною. Але саме цього дня, 9 травня можливе бомбардування Москви, Червоної площі ракетами. мінами та дронами ЗСУ. Тому ні партнер Кремля лідер Китаю Сі Цзіньпін, ні новий найкращий друг Путіна президент США Трамп не приїдуть у гості до Путіна на 9 травня 2025 року.