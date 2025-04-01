Две критические даты для Путина

Весной 2025 года у Путина есть две даты, когда он почувствует себя бессильным и боится будущего - это мусульманский праздник Ураза-байрам, когда 3 млн мигрантов из центральноазиатских стран, лучших трудящихся столицы РФ - Москвы забывают о существовании Кремля, России, Путина смело, открыто радуются и молятся своему Богу. В эти дни жители столицы России терпеливо сидят дома, чтобы не помешать миллионам мусульманам Москвы праздновать Рамадан. Путинская Россия боится и тихо ненавидит этих исламизированных мигрантов, но уже не может без них жить. Так формируется пока скрытый мощный социально-политический конфликт внутри России, который будет конкурировать с тенденцией расползания регионов.

Другая опасная дата лично для Путина кроется 9 мая 2025 года. В это день Путин хотел совместить два мероприятия - день празднования 80- летия Победы над фашисткой Германией и победу над непокорной Украиной. Но именно в это день, 9 мая возможна бомбардировка Москвы, Красной площади ракетами. минами и дронами ВСУ. Поэтому ни партнер Кремля лидер Китая Си Цзиньпин, ни новый лучший друг Путина президент США Трамп не приедут в гости к Путину на 9 мая 2025 года.