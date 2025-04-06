Дрони-оптовики: як нова технологія змінює хід війни

Безпілотні комплекси на оптоволокні з дистанцією ураження 20 км вже працюють на фронті, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Що це змінює, пояснюю на плацах.

У невеликій кількості – нічого. Але якщо їх буде багато, то виходить ось така досить широка смуга вздовж Лінії Бойового Зіткнення. Перетнути яку вдається далеко не всім.

Тягти по одному на собі, ослику або велосипеді повне завантаження для штурму 15-20 км дуже важко. А транспорт е цій зоні буде вибиватися тотально. Тобто горе наступаючим.

Зрозуміло, що в цю гру грають удвох. І у противника теж є дрони-оптовики. І він теж їх розвиває, не вважайте агресора зборищем ідіотів.

Логістика у всіх стає настільки небезпечною лотереєю, що спеціальність "військовий водій" по крутості обходить штурмовиків. Але логістика і переміщення дуже залежать від характеру бойових дій. В обороні ти або у наступі – велика різниця.

А стратегічно і політично ситуація зараз така, що Україна мертвою хваткою вчепилася в сьогоднішню лінію оборони. І тримає її. Зі свого боку окупант намагається за будь-яку ціну і без особливого успіху вичавити нас відразу у декількох регіонах.

Та ж Курщина – за словами нашого президента Зеленського там росіяни зібрали вже 64 тис. особового складу. Це для цієї ділянки взагалі безпрецедентна кількість навіть у ті часи, коли ми були далі, і ЛБЗ була набагато більше розтягнуті.

Крім того, ми бачимо, що путін відтягує мирні переговори. Що він дуже чекає, що до осені-зими його армія все-таки прорве нашу оборону і окупує значну територію. Вірить і сподівається, щур з хворою фантазією.

Тобто весняно-літня кампанія для нас виглядає радше оборонною, а для Кремля наступальною, не зважаючи на втрати.

І ось тут ці найдальші дрони-оптовики у великій кількості можуть зіграти ключову роль. Зашморг на шиї агресора. На старій, зморшкуватій шиї. І міни, звичайно, міни...