Донбас може стати для нас пасткою: про топографічний кретинізм

Донбас, або про топографічний кретинізм...

Ми зараз постійно чуємо про переговорний процес, якийсь "мир", що витає в атмосфері, і коли озвучують вимоги країни-окупанта Росії, то вона заявляє про те, що хоче контролю над територією Донбасу.

Від російських представників, від американців, у документах, у пунктах, скрізь фігурує назва Донбас.

Але, що це таке? Чому всі мають на увазі під цією назвою Донецьку область, що кардинально неправильно і навіть більше того – може стати для нас тим підводним каменем, який всіх і відправить на дно в найближчому майбутньому.

Донбас – це не Донецька область.

Донбас – це Донецький кам'яновугільний басейн, що охоплює Донецьку, Луганську, а також частково Запорізьку, Дніпропетровську і трохи Харківську області.

В Україні немає області – Донбас. Немає району – Донбас. Немає міста – Донбас. В Україні це регіон, який повністю включає 2 області та частково ще 3.

Коли росія заявляє, що вона хоче виведення українських військ з Донбасу, що вона має на увазі? Усі так з упевненістю обговорюють цю вимогу, немов вона має на увазі Донецьку область, але насправді це пастка камуфлет, в яку ми самі ж себе заводимо, з серйозним виразом обличчя обговорюючи цю вимогу, але, не уточнюючи, про що йде мова. Не виправляючи помилки інших, підтакуємо їм.

Ми свого часу навчили європейців правильно англійською писати назву Київ, ми розжували їм, як правильно латиницею пишеться назва Одеса, але ні в кого не виникає й найменшого бажання заперечити, коли вимовляють назву регіону Донбас, а всі обговорюють це так, наче йдеться про Донецьку область!

Повторюся, адептам культу Криму, що омивається чотирма океанами, таке можна пробачити, ми ж не повинні ці помилки дозволяти їм допускати.

Вчимо іноземців правильно говорити і розбиратися в регіонах України.