Добрі та злі слідчі Путіна

Путін грає з Трампом у доброго та злого слідчого. Випещений міжнародний фінансист з дипломами Стенфорда та Гарварда Кирило Дмитрієв – це добрий слідчий. Старі конторські кабінетні щури Бесіда та Карасін – злі слідчі. Спочатку Путін випускає на переговори "доброго" Дмитрієва. Той говорить з американцями про найважливіше для них - про гроші; розповідає, як вони зможуть круто заробити, поновивши відносини з Росією. Обіцяє, що завгодно: ресурси російської Арктики, рідкісноземельні метали, хоч спільний політ в одному ліжку з Маском на Марс.

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У Трампа, дистанционно следящего за переговорами, включается внутренний счетчик миллиардов, которые сулит бизнес с Путиным, и начинается обильное слюноотделение.

Наконец американцы вспоминают, зачем приехали, и спрашивают: когда же Путин прекратит досадную войну, которая мешает начать такой выгодный бизнес? Дмитриев отвечает, что скоро, нужно только обговорить детали этого в общем-то плевого дела.

На следующие переговоры с американцами приезжают два тоскливых пенсионера, суконные рыла Беседа и Карасин, единственная задача которых монотонно повторять путинские ультиматумы, настаивая на каждой их букве, то есть по сути затягивать переговоры и сабатировать любое движение к миру. Двенадцать часов они издеваются над американцами, а потом уезжают, так, по сути, ни о чем и не договорившись. В результате, Трамп и его гопкомпания начинают догадываться, что их водят за нос, и возмущаться по этому поводу.

В этот момент Путин опять достает из рукава доброго следователя Кирилла Дмитриева и посылает в США на переговоры. Его задача успокоить американцев и опять соблазнить их сказками о миллиардах, которые они смогут вытащить из России, если будут дружить с Путиным.

Боюсь, Дмитриеву с помощью его коммерческого партнера по инвестициям в Саудовскую Аравию и Эмираты Стива Уиткоффа обмануть Трампа будет несложно. Американский президент опять начнет бредить о стремлении Путина к миру.

А потом сторонам снова нужно будет обсудить "пустяковое дело" - детали соглашения. Кого бы вы думали, Кремль пошлет на переговоры с американцами? Опять двух чекистов из ларца, злых следователей - Карасина и Беседу, которые - правильно догадались - будут часами монотонно повторять путинские ультиматумы.

Путин, видимо, планирует чередовать на переговорах добрых и злых следователей, пока американцы не сломаются под влиянием посулов первых и не согласятся поддержать антиукраинские ультиматумы вторых.

Остается только надеяться, что этот незамысловатый план не сработает.