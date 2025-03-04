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Політика

Дипломатія Зеленського, або Не варто недооцінювати людей, які себе переоцінюють

Юрій Луценко

Дипломатія Зеленського, або Не варто недооцінювати людей, які себе переоцінюють
Дипломатія Зеленського, або Не варто недооцінювати людей, які себе переоцінюють

СЛУГА НАРОДУ ( брит варіант) 

Після нападу Японії на США в Перл- Харборі Америка вступила у 2 світову війну. 

В цей час британський лідер В. Черчілль приїхав до президента США Рузвельта і аж на 3 тижні поселився в Білому Домі. 

Його задачею було переконати старшого союзника, що британська Армія може перемагати. 

Поведінка Черчілля була незвичною. 

Ось як описував його лікар ці дні: "Я вперше бачив, що Вінстон задовольняється тим, що слухає. Можна майже відчути вагу, якої він нада, щоб прихилити до себе президента…він став взірцем стриманості й самодисципліни… а коли каже що небудь, то завжди щось таке, що напевно втішить вухо президента"

Черчілль поставив державний інтерес вище особистих звичок і добився свого - Америка прийняла рішення розпочати війну спочатку з Європи, а вже потім - на Тихому океані. 

Британія була врятована. 

СЛУГА НАРОДУ ( укр варіант) 

Президент України наполегливо шукав зустрічі з новообраним президентом Трампом. Угода про ресурси, яку хоч і мають підписати не президенти, а урядовці, стала таким приводом. 

Трамп із все більш проросійськими заявами - далеко не Рузвельт. Проте ціль зустрічі була зрозуміла. 

По перше, Зеленський мав продемонструвати, що в ході переговорів про припинення війни Трамп зустрічається спочатку з українським президентом, а вже потім - з російським агресором. При цьому Зеленський мав по максимуму вибити російські наративи з уявлень американців. 

І друге: Зеленський мав отримати запевнення Трампа, що Америка буде й надалі поставляти зброю Україні. Тепер - не безоплатно, а за гроші європейців і ресурси України. 

На практиці все пішло не так. Зеленський на конкурсі капітанів у Білому домі не відмовився від звичок головного мачо планети. Трамп і Венс - теж.  

В результаті ЗСУ опинилися на грані втрати половини зброї (фото). Але воюють з останніх сил. 

Європа заявила, що ми вас підтримуємо, але ви мусите домовитися з Америкою. При цьому на зустріч лідерів 20 держав крім Зеленського запросили Залужного (інших послів не було) 

Американська верхівка з небаченим пафосом вимагає укр вибачень і обіцяє кари. 

Дипломати домовилися, що для нормалізації достатньо листа Зеленського з висловленням жалю щодо неконструктивної зустрічі. 

95 квартал з властивим плінтусовим рівнем вивішує на своїй сторінці фото роялю з надписом Трамп. 

Вашингтон оцінив гумор. Військова допомога повністю зупинена. 

Кремль випив усі запаси святкового бухла. 

  ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ. 

Не варто недооцінювати людей, які себе переоцінюють. Рузвельт.

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