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Дипломатия Зеленского, или Не стоит недооценивать людей, которые себя переоценивают

Юрий ЛуценкоЮрий Луценко

Дипломатия Зеленского, или Не стоит недооценивать людей, которые себя переоценивают
Дипломатия Зеленского, или Не стоит недооценивать людей, которые себя переоценивают

СЛУГА НАРОДА ( брит вариант)

После нападения Японии на США в Перл-Харборе Америка вступила во 2 мировую войну.

В настоящее время британский лидер В. Черчилль приехал к президенту США Рузвельту и на 3 недели поселился в Белом Доме.

Его задачей было убедить старшего союзника, что британская Армия может побеждать.

Поведение Черчилля было необычным.

Вот как описывал его врач эти дни: "Я впервые видел, что Уинстон довольствуется слушающим. Можно почти почувствовать вес, который он придаст, чтобы привлечь к себе президента.

Черчилль поставил государственный интерес выше личных привычек и добился своего – Америка приняла решение начать войну сначала с Европы, а уже потом – на Тихом океане.

Великобритания была спасена.

СЛУГА НАРОДА ( укр вариант)

Президент Украины настойчиво искал встречи с вновь избранным президентом Трампом. Соглашение о ресурсах, которое хотя и должны подписать не президенты, а чиновники, стало таким поводом.

Трамп со все более пророссийскими заявлениями – далеко не Рузвельт. Однако цель встречи была ясна.

Во первых, Зеленский должен был продемонстрировать, что в ходе переговоров о прекращении войны Трамп встречается сначала с украинским президентом, а уже потом - с российским агрессором. При этом Зеленский должен был по максимуму выбить российские нарративы из представлений американцев.

И второе: Зеленский должен получить заверения Трампа, что Америка будет и дальше поставлять оружие Украине. Теперь – не безвозмездно, а за деньги европейцев и ресурсы Украины.

На практике все пошло не так. Зеленский на конкурсе капитанов в Белом доме не отказался от повадок главного мачо планеты. Трамп и Вэнс – тоже.

В результате ВСУ оказались на грани потери половины оружия (фото). Но воюют из последних сил.

Европа заявила, что мы вас поддерживаем, но вы должны договориться с Америкой. При этом на встречу лидеров 20 государств, кроме Зеленского, пригласили Залужного (других послов не было).

Американская верхушка с невиданным пафосом требует извинений и обещает наказания.

Дипломаты договорились, что для нормализации достаточно письма Зеленского с выражением сожаления по поводу неконструктивной встречи.

95 квартал со свойственным плинтусовым уровнем вывешивает на своей странице фото рояля с надписью Трамп.

Вашингтон оценил юмор. Военная помощь полностью остановлена.

Кремль выпил все запасы праздничного бухла.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Не стоит недооценивать людей, которые себя переоценивают. Рузвельт.

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