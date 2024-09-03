Демілітаризація Росії: критичний момент із ППО вже настав

У серпні 2024 року російські окупаційні війська зберегли тенденцію зростання втрат – як в особовому складі, так і в техніці – із встановленням нових рекордів. Причому в тих категоріях, які вже кілька місяців є у цьому показнику основними. З іншого боку, відзначається зниження втрат у категоріях, де у РОВ виникають проблеми з виробництвом/відновленням.

Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Втрати особового складу

У серпні російський окупаційний контингент, так само, як у червні та липні, зазнав не рекордних, але других за показником втрат – 36 810.

Цей показник став наслідком високої інтенсивності ведення бойових дій РОВ, що зберігається, виключно піхотною компонентою, до якої додатковим елементом додається дефіцит штурмової бронетехніки і як факт її відсутність.

Так, ось уже четвертий місяць поспіль у 2024 році втрати особового складу окупаційних військ перевищують 35 тисяч осіб.

Втрати танків

У серпні російські окупанти втратили 193 танки. Це низький показник, але обумовлений він не тим, що Сили оборони України стали гірше працювати по російських основних бойових танках (ОБТ), а тим, що російських танків по лінії боєзіткнень поменшало.

Російське командування продовжує дотримуватися стратегії економії та мінімізації застосування ОБТ у ході штурмових дій, що пов'язано з дефіцитом їх поставок у зону БД. І ця тенденція зберігається із травня. Виправити ситуацію російський військово-промисловий комплекс не має змоги. І не матиме.

Втрати бойових броньованих машин

Втрати ББМ російських окупаційних військ у серпні становили 557 одиниць. Як і з танками, зниження цих показників пов'язане саме зі скороченням поставок і дефіцитом броньованих машин, що наростає, у зоні бойових дій.

Навіть незважаючи на інтенсифікацію наступальних дій у серпні, застосування ББМ ворогом не було інтенсифіковано, а збереглося на рівні навіть нижче, ніж у липні чи червні. Тобто ситуація з компенсацією втрат навіть гірша, ніж можна було припустити.

Втрати ствольної артилерії

Втрати ствольної артилерії в армії окупантів лише без кількох одиниць становили 1517 – майже абсолютний рекорд серпня.

Нагадаю, що попередній рекорд за весь період повномасштабної війни було встановлено у липні – 1 520 (до того у червні – 1 415, а ще раніше у травні – 1 160).

Звертаю увагу на те, що втрати ствольної артилерії – це не повне знищення артсистеми, а здебільшого пошкодження та виведення з боєздатного стану, але при цьому за збереження її ремонтопридатності.

Проте показники втрат ствольної артилерії – це безумовний лідер серед решти всіх категорій. Було б ще краще, якби наші партнери постачали як боєприпаси, так і самі артсистеми Україні в набагато більшій кількості, але поки що маємо те, що є.

Втрати РСЗВ

У серпні втрати реактивних систем залпового вогню у російських окупаційних військ дещо зросли, хоч і не стали рекордними – 44.

Після досить тривалого періоду провалу показника втрат системи РСЗВ повернулися на якийсь середній рівень з тієї причини, що в зоні бойових дій збільшилася кількість "гомункулусів" – з'єднання шасі іншого типу з ПУ РСЗВ, призначеної для зовсім іншого носія. Наприклад, схрещення флотської РСЗВ РБУ-6000 з шасі БМП-1 або МТ-ЛБ.

Втрати ППО

Протягом серпня російські окупанти втратили 33 системи протиповітряної оборони.

Звичайний, середньостатистичний показник. Нічого нового. Але важливо розуміти, що ППО – це саме та категорія, яка вже давно відчуває критичний дефіцит техніки.

Втрати автотранспорту

У серпні РОВ майже встановили черговий рекорд із втрат автомобільного транспорту, але не вистачило зовсім небагато. У підсумку – 2 065.

Абсолютний рекорд був встановлений у липні – 2 103.

Ситуація з автотранспортом у РОВ не змінилася, більшість засобів застосовується не за їхнім прямим функціоналом по лінії бойових зіткнень. Саме автотранспортом намагаються компенсувати нестачу бронетехніки. Тобто ця категорія й надалі демонструватиме зростання з усіма наслідками.

Втрати спецтехніки

У серпні категорія спеціальної техніки встановила абсолютний рекорд – 278.

Зростання втрат спецтехніки у РОВ фіксується з початку 2024 року і за перше півріччя було відзначено три абсолютні рекорди з втрат у цій категорії. Літо ж 2024 року стало найінтенсивнішим.

Висновки

У серпні були встановлені як абсолютні рекорди втрат РОВ, так і результати, максимально наближені до рекордів у категоріях, які очікувано і повинні були залишатися такими.

Командування Сил оборони України, продовжуючи оборонну стратегію, досягає основної мети кампанії 2024 року – виснаження російських окупаційних військ, що має довести їх до стану втрати наступальних та оборонних здібностей.

На сьогодні ми вже можемо говорити про те, що російські окупанти скорочують застосування в зоні бойових дій ОБТ та ББМ. З урахуванням поточних показників критичний для окупаційних військ момент у застосуванні танків та бойових броньованих машин може настати раніше 2025 року – вже у 2024-му. При цьому в категорії засобів ППО цей момент уже давно настав.

Демілітаризація та денацифікація російської армії проходить чітко за планом.