Дедлайн Трампа закінчився і Литва диктує свої умови Китаю

Багато іронії про початок навчань "Захід-2025" з нальоту безпілотників на Польщу та багато нервів через зняття Трампом санкцій із "Белавіа" та запонок лукашенці з видом Білого дому. Але про початок навчань із 12 вересня повідомило лише білоруське держагентство "Белта". У РФ про них повне мовчання, начебто цих навчань немає.

Далі текст мовою оригіналу

Статьи в английской и французской версиях Википедии ссылаются на "Белту", а Искусственный интеллект 13 сентября на вопрос об их дате ответил, вы спрашиваете о событии, которое ещё не произошло. Зато начштаб некой артбригады подполковник В. Масанский поведал 13 сентября всё той же "Белте", его бригада второй день прикрывает отход штабов в Минской области на запасные позиции. По легенде учений на штаб напали диверсанты, но взвод охраны нападение отразил, и теперь артиллерия прикрывает. Пока воюет лишь один подполковник. Воюет по схеме – НАТО напало на штаб с лукашенко и понеслось.

Такое официальное информационное молчание Москвы интригует. Но неофициально она запускает дроны в Польшу, а команда лукашенки звонит полякам и говорит: на вас дроны РФ летят, но без взрывчатки, не волнуйтесь. Поляки звонок подтверждают, а через день лукашенко воодушевлённо рассказывает, как он опять дроны сбивал, но не говорит чьи. Лукашенко в прошлом году тоже дроны сбивал перед саммитом БРИКС в Казани и даже картинки показывал. На этот раз сбивал без картинок. Генштаб РФ от "Гербер" не отказывается, но называет это случайностью и предлагает полякам, если это им интересно, обсудить произошедшее. "Эксперты" и военкоры РФ от дронов отказываются и называют их украинскими, или уклонистами по воле ПВО Украины.

Вечером в субботу 13 сентября в Интернет вбросили видеоролик с двумя пусковыми установками "Искандеров" с ракетами на взводе. Стоят где-то на автотрассе и рядом авто с командованием ждёт дальнейших указаний. Всех охраняет полиция. Автор ролика уверяет, что случайно снял это вблизи от древнего российского города Калининград, основанного чуть ли не самим Рюриком. Вброс чистейшей пробы для пощекотать нервы. Специалисты сразу стали проверять геолокацию, так как возникло подозрение – видео из архива.

Пока из СМИ имеем: на сцене умеренно шумит лукашенко, который проводит учения типа командно-штабные, для чего задействовал 13 тыс. из наиболее боеспособной части своей армии и 5,5 тыс. россиян. Но это плохо согласуется с 400 единицами бронетехники, которая зашла в Беларусь из РФ в августе в рамках трёх учений ОДКБ. Техники больше, чем участников, и это без учёта собственно беларуской.

Похоже на учения "Союзная решимость" в феврале 2022 г. Они тоже были компактные, но закончились тем, что более 40 тыс. рашистов выдвинулись из Беларуси только на Киев. Это называется скрытное накопление сил. Скрытным оно было лишь для Зеленского, но не для "сонного" Байдена и разведок Европы.

За кулисами Москва провела спецоперации с дронами в Польше и "Искандерами" на взводе, и не факт, что этим ограничится. Особенно, если учесть, что в эти дни рашисты пытались зайти в Купянск по дну Оскола через трубы и увеличили активность на фронте.

Де-факто всё это ответ кремлёвцев на дедлайн Трампа, который истекал 9 сентября с началом сессии Генассамблеи ООН. Нетаньяху в этот день тоже ответил США ударами по Катару и Тунису. У него с Трампом свои сложные отношения.

Кремлёвцы атакой дронов на Польшу и затем демонстрацией 13 сентября "Искандеров" на взводе подняли планку, но ТАСС в этот же день уполномочили заявить: "путин" даёт гарантии безопасности Зеленскому в случае его приезда в Москву для переговоров. Самые гарантистые гарантии.

Однако, ТАСС пообещало полностью опубликовать это интервью с гарантиями от Родиона мирошника, отвечающего в кремле за "преступления киевского режима", лишь утром 14 сентября. После этого гарантии, предложенные в столь уничижительной форме, и вовсе перестали выглядеть гарантистыми.

Кремлёвцам и хочется, и не хочется, чтобы Зеленский приехал в Москву.

Мирошник прямо сказал, Зеленский не приедет, так как надо будет договор подписать. Это означает одно – без подписи под Стамбулом-2 его не отпустят. Позиция кремлёвцев, пусть приедет, подпишет и валит на все четыре стороны. По сути, им достаточно и факта приезда, так как можно объявить, Зеленский подписал Стамбул-2, и пусть доказывает, что не подписывал.

Если не приедет, то тоже нормально. Можно продолжить говорить Трампу, зовём его, а он всё не едет, разберись с ним. Заодно и наиграть ему рейтинг под выборы, которые никак не назначат, так как "Слуги народа" не самоубийцы. Могут даже утвердить медаль "За неприезд в Москву" в дополнение к медали "За еженедельное уклонение от покушений". Политологи вокруг кремля, вероятно, млеют предвкушая жирные гонорары от заказа на участие в выборах в Украине с задачей сохранить статус-кво. Сверхзадача – провести кого-то ещё более рассеянного, чем Зеленский.

Тем временем в соцсетях стал кочевать вопрос, если Трамп так любит всех диктаторов, то почему не любит Зеленского. Ведь только его любовно назвал диктатором, который не хочет идти на выборы. Не лукашенко, не "путина", а его.

Если на Банковой не уволили всех сообразительных, то ответ ТАСС может выглядеть как предложение "путину" встречи где-нибудь в "серой зоне" на фронте. Пусть приедет, например, к выходу из трубы в Купянске, там и поговорим. Можно также в Донецкой или Луганской области тем более, что кремлёвцы оформили их как территорию РФ. Можно и "вышки Бойко" предложить или остров Змеиный.

Наша задача в этой информационной перестрелке отфутболить "мяч" назад в кремль и пусть там сами думают. Трамп им в советчики с его дедлайнами, по итогам которых чётко видно, как в Москве относятся к нему и к США, а также к ЕС и НАТО.

Кремлёвцы знают, время дедлайна истекло, но не знают, что предпримут партия Трамп и Европа, чтобы принудить РФ к прекращению огня и переговорам. Поэтому делают тесты с дронами, "Искандерами", бомбёжками городов Украины и приглашением Зеленскому, а также внимательно следят за лукашенко и его романом с Трампом. Лукашенко сам по себе тест, в том числе для кремлёвцев.

Сложно поверить, что лукашенко предупреждал поляков о дронах, а в кремле об этом не знали. Но ему за такое даже выговор не объявили и медаль "Иуда" не прислали. Трамп его на Аляску не позвал, как соучастника вторжения и "союзного государства", но перед вылетом позвонил и предложил сделку. Лукашенко от этого предложения пришёл в такой восторг, что помыл полы в резиденции, пригласил в неё всю семью Трампа, и пообещал выпустить немеряно узников.

Но так как сделка на Аляске не состоялась, то лукашенко надулся и депортировал в Литву лишь с десяток человек. Однако, сообщил, что паркет в резиденции натёр и по-прежнему ждёт Трампа с семьёй. Может, хотя бы его зять с невесткой приедут. Трамп ответил тем, что 11 сентября прислал в Минск самолёт со спецпредставителем Джоном Коулом и запонками. До этого в Минск 10 сентября прилетел через Польшу самолёт с Сийярто и представителями 17 венгерских компаний. Назад оба самолёта тоже улетели, так как Польша закрыла с 12 сентября границу и поездом или автобусом Коул и Сийярто выехать не могли.

Трамп учёл это изменение и снял запрет с "Белавиа" летать в США. Де-факто попросил Польшу и ЕС пропускать самолёты с гонцами лукашенки в порядке исключения. Идея, теперь "Белавиа" будет возить контрабандой из США в РФ запчасти к Боингам, – это из серии очень глубинной конспирологии. Канал авиасвязи Минск – Белый дом выглядит более реалистично, чтобы московиты не могли прослушивать.

Сийярто в Минске пообещали исправно наполнять трубу "Дружба" нефтью. Надо полагать, беларуской. Лукашенко в прошлом году заявлял, что нашёл её много. Партия Орбана явно готовится зайти в Беларусь с благословения Трампа, поэтому Венгрия стала одним из семи государств, которые вслед за Израилем и США голосовали на Генассамблее ООН против декларации о создании Палестинского государства. Интересно только, как партия Орбана планирует торговать с лукашенко без согласия Словакии с Польшей или Украины.

Теперь у лукашенко есть запонки с видом Белого дома, у Зеленского символичный ключ от Белого дома, подаренный в августе Трампом, а у "путина" ничего такого нет. Вопрос, как долго кремлёвцы будут молча наблюдать за бурно развивающимся романом лукашенко с Трампом, и что скажет Си Цзиньпин, если Дональд Туск и после 17 сентября оставит закрытой польско-беларускую границу?

Пока беларуские тургруппы возвращаются из Европы в Минск через Литву. Вероятно, китайские контейнеры поедут тем же путём, и Пекину придётся окончательно простить Литву и снять с неё санкции за то, что в 2021 г. открыла представительство Тайваня. Иначе правительство Литвы, которое заявило 9 сентября, что размышляет над тем: не назвать ли китайских коммунистов "глобальной угрозой всему человечество", сделает не только это, но и закроет границу с Беларусью.