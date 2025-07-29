Що потрібно знати про водіння в Європі: вимоги та поради

Водіння в Європі — це не лише про те, щоб триматися правого боку дороги. Подорож автомобілем чи іншими транспортними засобами вимагає додаткової підготовки та ознайомлення з місцевими правилами та вимогами, які можуть відрізнятися від країни до країни. Наступні поради допоможуть зробити водіння в Європі комфортнішим, безпечнішим і уникнути штрафів та проблем.

Перевірте термін дії водійського посвідчення

Це може здатися очевидною порадою, але така ситуація може застати вас у найбільш непередбачуваний момент, особливо якщо попереду поїздка за кордон. Тож обов’язково перевірте дату закінчення терміну дії посвідчення та за потреби оновіть його.

Дозвіл на водіння в Європі не потрібен

Незважаючи на Brexit (вихід Великобританії з Європейського Союзу), після укладення торговельної угоди Міністерство транспорту оголосило, що, як правило, окремий дозвіл не потрібен для країн ЄС, Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну.

Однак Міжнародне водійське посвідчення (IDP) може знадобитися в таких випадках:

якщо посвідчення є паперовим документом;

якщо посвідчення видано на острові Мен, Гібралтарі, Джерсі чи Гернсі.

У цих випадках перед поїздкою зверніться до посольства країни, яку плануєте відвідати, щоб уточнити, чи потрібен міжнародний дозвіл. IDP коштує £5,50 і доступний у трьох різних типах.

Міжнародне водійське посвідчення є рекомендованим документом у понад 140 країнах. Воно може знадобитися, наприклад, якщо ви плануєте керувати автомобілем на Кіпрі довше ніж місяць або відвідати Андорру.

Вебсайт для IDP (Великобританія): http://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit

Запросіть код DVLA, якщо плануєте орендувати авто

Окрім водійського посвідчення, вам може знадобитися інформація від Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів (DVLA). Код необхідно запросити щонайменше за 21 день до поїздки. Він дозволяє компанії з оренди авто перевірити наявність штрафних балів на вашому посвідченні перед оформленням оренди. На практиці код DVLA не завжди перевіряють, але краще перестрахуватися.

Вебсайт DVLA: http://www.gov.uk/view-driving-licence

Які документи потрібні для водіння в Європі?

Доведеться додатково заплатити за страховку від поломок, щоб вона діяла в Європі. Джерело: Pexels Доведеться додатково заплатити за страховку від поломок, щоб вона діяла в Європі. Джерело: Pexels

Британська автомобільна асоціація рекомендує мати з собою наступні документи, щоб уникнути евакуації авто чи серйозних штрафів:

паспорт;

страховий поліс для подорожей;

дійсне водійське посвідчення та IDP у деяких випадках;

сертифікати про вакцинацію від Covid та/або результати тестів залежно від країни та вимог щодо коронавірусної інфекції;

код DVLA, якщо ви плануєте орендувати авто.

Якщо ви подорожуєте власним транспортним засобом, необхідно мати:

V5C (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оригінал);

(свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оригінал); страховий поліс;

зелену картку для деяких країн ЄС.

Якщо ви подорожуєте за межі Європейського Союзу, переконайтеся, що у вас є відповідна віза та міжнародне посвідчення особи.

Вебсайт Британської автомобільної асоціації: http://www.theaa.com

Страховка від поломок

Такий поліс зазвичай не діє за межами Великобританії, але він дуже важливий під час подорожей. Зазвичай доведеться додатково заплатити за страховку від поломок, щоб вона була дійсною в Європі. Чи оформляти поліс на рік, чи лише на певний період, залежить від частоти ваших поїздок за кордон.

Зелена картка більше не потрібна

До серпня 2021 року зелена картка була обов’язковою вимогою для водіння в Європі. Тепер страховий поліс, виданий у Великобританії, автоматично включає покриття третьої сторони у разі пошкодження іншого авто в ЄС або ЄЕЗ (Європейській економічній зоні), а також у Швейцарії, Боснії і Герцеговині та Андоррі.

Подбайте про додаткове обладнання

У Великобританії немає юридичного зобов’язання мати певне обладнання в автомобілі. Однак правила водіння в Європі, зокрема в деяких країнах, вимагають його залежно від пори року. Вам можуть знадобитися:

індивідуальний попереджувальний трикутник;

світловідбиваюча куртка/жилет;

зимові шини або ланцюги протиковзання для відповідного сезону чи місцевості.

Наприклад, у Бельгії штраф може сягати 1500 євро, якщо перевірка виявить відсутність необхідного обладнання.

Якщо ви орендуєте авто, переконайтеся, що відповідне обладнання є в транспортному засобі, адже відповідальність за це лежить на водієві, а не на компанії з оренди.

Наклейка про викиди, щоб заощадити £70

У деяких країнах обов’язково мати наклейку про викиди на лобовому склі. Така система діє в Бельгії, Франції та Німеччині. Наприклад, в Італії лише резидентам дозволено в’їжджати до певних історичних центрів. Таку наклейку можна замовити у Великобританії за кілька фунтів стерлінгів.

Вебсайт для замовлення наклейок (Франція): http://www.certificat-air.gouv.fr

Вебсайт для замовлення наклейок (Німеччина): http://www.umwelt-plakette.de

Оренда авто

Якщо ви плануєте орендувати авто, перевірте, чи має воно наклейку, що дозволяє їздити в зонах із низькими викидами. Наприклад, орендовані транспортні засоби в Німеччині обов’язково матимуть таку наклейку. Якщо наклейки немає, доведеться відмовитися від цього авто, адже отримати її самостійно в іншій країні неможливо.

Заборона руху під час спеки

У деяких європейських містах у теплу пору року забороняють рух певним старішим автомобілям, навіть якщо вони мають наклейку про викиди. Це пов’язано з тим, що спека сприяє забрудненню повітря. Наприклад, у 2018 році в Парижі близько 60% транспортних засобів було заборонено в’їжджати в місто влітку. Тому перед поїздкою обов’язково перевірте, чи немає нових правил водіння в Європі.

Дрібні гроші для оплати транспорту

Багато європейських країн, зокрема Італія, Ірландія, Іспанія тощо, мають платні дороги. Зазвичай більшість пунктів приймають різні способи оплати, але в деяких випадках можна використовувати лише готівку в національній валюті. Тому краще подбати про дрібні гроші про всяк випадок і перевірити маршрут на наявність платних доріг.

Вебсайт для перевірки платних доріг: http://www.viamichelin.com

Їдьте праворуч

Одне з основних правил безпечного водіння в Європі — рухатися праворуч. Рух ліворуч дозволений лише у Великобританії та трьох європейських країнах:

Ірландія;

Кіпр;

Мальта.

Тому вам, ймовірно, доведеться звикнути, особливо якщо ви подорожуєте власним автомобілем із лівостороннім розташуванням керма. Британська автомобільна асоціація радить:

робити регулярні перерви;

виділяти додатковий час, щоб дістатися до пункту призначення;

за можливості подорожувати з іншим пасажиром, який стежитиме за правилами дорожнього руху та попередить, якщо ви випадково забудете про правосторонній рух.

Будьте особливо уважними на перехрестях, кільцевих розв’язках і під час обгону.

Обмеження швидкості

У більшості європейських країн діють такі обмеження:

для автомагістралей — 120–130 км/год;

міські дороги — 50 км/год;

сільські дороги — 80–90 км/год.

Крім того, загальна швидкість у населених пунктах зазвичай становить 30 км/год. Тому перед поїздкою до конкретної країни радимо перевірити чинні обмеження, щоб уникнути штрафів, які можуть бути значними. Наприклад, у Фінляндії порушники платять суму, що залежить від розміру їхньої місячної зарплати.

Вебсайт із правилами швидкості в Європі: http://www.europa.eu/travel/driving-abroad

Загальна швидкість у населених пунктах зазвичай становить 30 км/год. Джерело: Pexels Загальна швидкість у населених пунктах зазвичай становить 30 км/год. Джерело: Pexels

Подорож із дітьми? Що потрібно для водіння в Європі

У більшості країн потрібне спеціальне автокрісло для дітей до трьох років. У деяких випадках бустер або крісло потрібні й для старших дітей — до 7–10 років. Наприклад, у Німеччині чи Ірландії. У Нідерландах можна їздити без крісла, якщо зріст дитини перевищує 120 см або якщо поїздка відбувається в межах населеного пункту.

У майже всіх випадках водіння в Європі заборонено перевозити пасажирів до 12 років на передньому сидінні без бустера, а в деяких випадках обмеження діє до 18 років.

Хороша новина: якщо ви подорожуєте з дітьми та плануєте орендувати авто на континенті, більшість авіаперевізників дозволяють брати автокрісло додатково до стандартного багажу без додаткової плати. Це допоможе заощадити на купівлі бустера чи його оренді.

Дефлектори для автомобіля

Якщо ви плануєте керувати власним авто в Європі, переконайтеся, що у вас є дефлектори для фар. Це необхідно, адже вночі світло транспортного засобу, призначеного для лівостороннього руху, засліплюватиме інших водіїв. У більшості країн ЄС є юридична вимога — не заважати зустрічним автомобілям. У разі порушення вам можуть виписати штраф або анулювати страховку.

Дефлектори — це спеціальні наклейки, які дозволяють налаштувати фари, щоб уникнути засліплення інших водіїв. Такий пристрій коштує від £5 до £10. Також ознайомтеся з вимогами країни щодо того, коли фари мають бути увімкненими (наприклад, під час туману чи в тунелях).

Вебсайт для покупки дефлекторів: http://www.amazon.co.uk (пошук за запитом "headlight deflectors")

Наклейка UK замість GB

До 2021 року автомобілі, що подорожували Європою, повинні були мати номерний знак із позначкою Великобританії (GB). Після Brexit позначка змінилася на Сполучене Королівство (UK). Такі наклейки чи магніти можна придбати онлайн за £3–5. Наклейка UK не потрібна лише під час поїздки до Ірландії.

Вебсайт для покупки наклейок UK: http://www.amazon.co.uk (пошук за запитом "UK car sticker")

Водіння у великих містах: використовуйте таксі чи громадський транспорт

Якщо ви плануєте відвідати дуже популярні локації, рекомендуємо залишити авто на околицях. Майже всюди в ЄС вжито заходів, щоб обмежити водіння, особливо в переповнених центрах міст.

Наприклад, якщо ви плануєте використовувати власне авто в Лондоні чи Стокгольмі, доведеться сплатити "плату за затори" (congestion charge). Також правила водіння в Європі передбачають плату за в’їзд на територію Бергена та Осло. Рахунок може надійти навіть через два місяці, оскільки використовується автоматична система відстеження. Не забувайте про необхідність мати наклейку для відповідності стандартам викидів.

Крім того, водіння повністю заборонено в таких італійських містах:

Верона;

Рим;

Флоренція;

Неаполь;

Сієна;

Піза та інших.

Також не можна паркуватися чи їздити там, де ви бачите знаки Zona Traffico Limitato. Порушення загрожує величезними штрафами, які чекатимуть вас у вигляді рахунку вдома.

Загалом вимоги до водіння в ЄС

Вимоги до водіння в ЄС різняться від країни до країни. Кожна держава встановлює власні правила, наприклад, щодо обмежень швидкості, наявності спеціального обладнання чи навіть допустимого рівня алкоголю в крові. Щоб уникнути штрафів чи навіть арештів, обов’язково ознайомтеся з ними перед поїздкою, щоб ваша подорож була максимально гладкою.

Вебсайт із правилами водіння в ЄС: http://www.europa.eu/travel/driving-abroad