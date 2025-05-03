Що можуть означати події на Ростовській АЕС у роковини Чорнобильскої трагедії

Сьогодні швиденько, бо є важлива новина з Ростовщини. Новина невеличка, але досить цікава.

У полі зору – а ви усі знаєте, що я пильно спостерігаю за російським прикордонням, Ростовщиною – наразі знову Волгодонськ.

Нагадаю, Волгодонськ – місто, в якому знаходиться Ростовська АЄС, а це означає, що події, які там відбуваються, дуже важливі.

Бо оця Ростовська АЕС, це, як рушниця на стіні у першому акті, яка обов’язково вистрелить. Саме тому я так багато пишу про цю небезпечну споруду.

До війни ми, мешканці українського прикордоння, теж слідкували за Ростовською областю, особливо за новинами з Волгодонську.

Ну, знаєте, мало хто зрозуміє, але жити на кордоні з росією, треба мати не аби які вміння: тримати вуха гостро, ніс по вітру, а дозиметр включеним.

Після аварії на ЧАЕС, пострадянські мешканці екс-срср зрештою зрозуміли, хоч і в меншій своїй кількості, але ж таки зрозуміли, що їх обдурили партійні боси, приховавши правду про аварію. Саме тому більш довіряли "сарафанному радіо", ніж офіційним повідомленням.

"Сарафанне радіо" прикордоння по обидві сторони кордону, це, коли родичи з Ростовщини, передавали телефоном чи телеграмою приховані сигнали про небезпеку. Зараз дуже рятує інтернет, а от у радянські часи було важкувато. Тому про усі аварії на Ростовщині мешканці ОРДЛО дізнаються швидко.

Ростовська АЕС (вона знаходиться у Волгодонську, але має назву Ростовська) викликала переляк та роздратування у людей ще під час будівництва. На її будівництво (а це часи срср) звозили багато зека, бо по радянській традиції усі великі будівництва здійснювалися засудженими, бо це дешева праця.

Засуджені бігли від страшного "реактора", який ще навіть не працював, але викликав у людей страх, бо тоді мало хто знав, що таке радіація, але чутки, чутки, чутки. То люди боялися.

Звісно ж засуджені бігли не тільки по усій Ростовщині, а й на Донбас (Луганщина, Донеччина), бо шахти та шахтарські поселення були гарним прихистком для будь якої людини, тому у регіоні погіршувався криміногенний стан.

Людей на Ростовщині перед будівництвом особливо тоді не питали, правда, наобіцяли купу пільг, безкоштовну електрику та давали квартири, розселяючи людей з зони будівництва.

Початок будівництва Ростовської АЕС – 1977 рік, в експлуатацію Ростовську АЕС ввели у 2001 році. Останній четвертий блок ввели у експлуатацію у 2015-му. Тобто основне будівництво закладалося в часи срср.

Для прикладу, будівництво Чорнобильської станції розпочали у 1970 році, перший блок запустили у 1977 році. Поспішали здивувати світ. Я писала про це, коли досліджувала повідомлення з Ростовщини щодо можливої аварії на одному з блоків Ростовської АЕС.

Четвертий блок, який побудований за часи незалежності росії, став суцільним скупченням проблем.

По-перше, об’єм охолоджувача не розрахований на додатковий блок, усі розрахунки зроблені на "авось".

По-друге, як кажуть спеціалісти, там шалені прорахунки у товщі бетону.

Ну, точно нам ніхто не скаже, але з повідомлень "сарафанного радіо", "фонить" Ростовська АЕС дуже сильно. Та й аварії на ній не рідкість.

Ростовчани навчилися вираховувати аварії по віяловим відключенням світла. Як на Ростовщині блекаут, то усі знають, що на Ростовській АЕС знову "ничего не случилось".

От й знову з Ростовщині долетіла новина, звісно ж у російській офіційній інтерпретації- "ничего не случилось", звісно у народній (сарафанне радіо) кажуть про тріщину й витік.

Що символічно – "ничего не случилось" на Ростовській АЕС 26 квітня, в день Чорнобильської трагедії.

Цікавий натяк всесвіту чи чорний гумор якоїсь з чорних дір, яка спостерігає за нами відкудись зверху.

На Ростовщині вже кажуть про "Чернобыль 2:0" й зовсім не вірять в офіційне "ничего не случилось, просто глюк системы оповещения".

"Глюк" включив аварійну сирену на Ростовські АЕС на усе місто. Така сирена включається автоматично виключно у разі небезпечної ситуації, пов’язаної з небезпечним рівнем радіації.

Звісно нарід "взбодрился", вислухав заспокіливе "ничего не случилось, это глюк", підбадьорився ще раз й… не повірив в офіційну версію.

"Не та страна, чтобы верить в то, что говорит власть" – цікаві висновки громадян росії.

Тобто там ми вірімо в "сво" й що "росія не вбиває мирних українців", а тут не віримо в офіційне повідомлення "глюк", бо ж своя сорочка ближче до тіла.

Насправді, росіяни усе знають, просто роблять вигляд, що вірять владі, бо їм це вигідно.

Але повернемося до АЕС. Навряд чи ми дізнаємося про аварії на Ростовській, вірніше, російських атомних електростанціях.

Статистика онкологічних захворювань по Ростовські області та ОРДЛО жахають. З початку війни, з 2014 року, онкологічні захворювання зросли в рази.

Що ж, як говорив великий стратег та експерт по знищенню росії – "нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Саме тому росіяни мовчки терплять й насолоджуються своїм життям.

А правда, навіщо ото знати, була аварія чи ні. "Не дивись у гору, не дивись на проблеми, не питай, не шукай відповідь, не звертай уваги на реальність" – це норма життя для багатьох росіян.

Ще кілька "глюків" на Ростовській АЕС й стане зрозумілим, чому герб росії двоголова курка. Радіація й не таких монстрів може "наплодити".

Якби в нас у міжнародному суспільстві були дорослі дяді й тьоті, а не дітлахи у пубертаті, то росію б давно вже оголосили поза законом, поза цивілізацією, поза суспільством, тобто персонами нон-грата. Істоти без критичного мислення з ядерною зброєю та ядерними об’єктами, це дуже не безпечно для світу, то у країни-терориста не може бути безпечних іграшок. Мрію про часи, коли на цю країну надінуть кайданки, а усі ці "рушниці" візьме під контроль міжнародний наглядач.

До речі, країна-терорист, тобто росія, може використати свої АЕС для терору не тільки свого населення, а й світу. Згадаємо, як заходив до влади путін, заварюючи собі "чай" з "рязанським цукором" – теракти.

Чи не був цей "глюк" підготовкою до якогось театрального дійства, бо ж значимість росії у світі пішла за руським кораблем, то кремлю треба або налякати світ, або ж викликати до себе емпатію. Аварія на АЕС може бути досить вдалим варіантом.