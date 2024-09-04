Що ще, крім ядерної зброї на території України, не застосовувала Росія? То була не ескалація?

У мене все те ж питання в порожнечу (воно взагалі до шановних партнерів, але це як у порожнечу): скажіть, а яка ескалація вам ще потрібна? Чи можна описати? Так, щоб усі ми зрозуміли: ось це була не ескалація, а якщо буде ось так, тоді ескалація! Що ще, окрім тактичної ядерної зброї та повноважного ядерного удару по території України, не застосовувала Росія? Начебто все застосовувала. Але то була не ескалація? Ок.

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А если мы конвенционным оружием ударим по территории страны, оккупировавшей треть нашей территории и ежедневно убивающий сотни наших сограждан - это будет эскалация? Вот, точно она? А можно оглянуться чуть-чуть назад?

Давайте вспомним, как вы давали пушки? Не сразу, конечно. Боялись эскалации. Как вы давали Хаймарсы? Ракеты? Танки? ПВО? Самолеты? А что было бы, если б все это вы дали сразу? Как обстояли бы дела с эскалацией? А было бы русское наступление, если бы вы не сделали паузу в поставках на семь месяцев? Точно бы русские подходили к Покровску? Вот, не уверен. И сколько бы наших воинов остались бы живы, не знаю. Но семь месяцев мы держались без поставок вооружений. Семь месяцев они убивали, разрушали и продвигались вперед. И как это было связано с массовой иммиграцией через мексиканскую границу, хз. Зато как это повлияло на ход самой большой и кровавой войны за 80 лет в центре Европы, я знаю точно.Но все это не эскалация конфликта, не дай бог, дорогие партнеры. Это его обычное течение. И сегодняшний Львов - обычное течение. И вчерашняя Полтава. Ведь когда каждый божий день от рук агрессора в Украине умирают люди, это норма? Никаких обострений, ни бояться, ни волноваться не стоит?

Понимаете, очень странная логика: безнаказанно бить ракетами по нашей стране, находясь в зоне действия дальнобойного оружия, которое нам не дают применить, это, оказывается, можно. А выжечь, как клоповник, русские аэродромы, с которых взлетают самолеты, несущие смерть украинским гражданам - нельзя? Я не понимаю логику этих решений. И сомневаюсь, что вы найдете человека в Украине, который такие решения поймет и одобрит.

Скажу очевидное. Эту войну можно было окончить за несколько дней. В принципе, еще в 14-ом году можно было поставить точку, иначе среагировав на аннексию чужой территории, на вторжение российских войск на Донбасс, на сбитый Боинг МН-17...И в 22-ом можно было повести себя иначе и сделать так, чтобы бешеная собака, поджав хвост, забилась в конуру. Мгновенно. За преступлением должно следовать наказание, а не глубокая озабоченность и искреннее сочувствие, в сочетании с продолжающимися бизнес-отношениями.

Но какое право я имею упрекать тех, кто все-таки помог нам выстоять? Никакого. Я просто хочу спросить у пустоты: неужели еще не понятно, что пока бешеную собаку пытаются отогнать от истекающей кровью Украины из водяных пистолетиков, мир становится все ближе к настоящей эскалации? Потому что агрессор, не получивший по заслугам, становится сильнее, наглее и жестче. Эта война уже изменила мир на многие десятилетия и процесс не закончен, впереди еще много сюрпризов. Бешеные псы, почувствовав слабину, собираются в стаю. А стая бешеных псов куда опаснее, чем одна, хоть и очень большая сбрендившая собака. Собственно, все. Вечная память павшим от рук агрессора. Всем нашим павшим.

И тем, кто погиб от ракетной атаки русских сегодня ночью, в том числе. Зато эскалации не случилось, правда? В города Украины идет обычный мирный процесс разбора завалов и поиск тел...