Что еще, кроме ядерного оружия по территории Украины не применяла Россия? Это была не эскалация?

У меня все тот же вопрос в пустоту (он вообще к многоуважаемым партнерам, но это как в пустоту): скажите, а какая эскалация вам еще нужна? Можно описать? Так, чтобы все мы поняли: вот это была не эскалация, а если будет вот так-то, тогда эскалация! Что еще, кроме тактического ядерного оружия и полновесного ядерного удара по территории Украины не применяла Россия? Вроде, все применяла. Но это была не эскалация? Ок.

А если мы конвенционным оружием ударим по территории страны, оккупировавшей треть нашей территории и ежедневно убивающий сотни наших сограждан - это будет эскалация? Вот, точно она? А можно оглянуться чуть-чуть назад?

Давайте вспомним, как вы давали пушки? Не сразу, конечно. Боялись эскалации. Как вы давали Хаймарсы? Ракеты? Танки? ПВО? Самолеты? А что было бы, если б все это вы дали сразу? Как обстояли бы дела с эскалацией? А было бы русское наступление, если бы вы не сделали паузу в поставках на семь месяцев? Точно бы русские подходили к Покровску? Вот, не уверен. И сколько бы наших воинов остались бы живы, не знаю. Но семь месяцев мы держались без поставок вооружений. Семь месяцев они убивали, разрушали и продвигались вперед. И как это было связано с массовой иммиграцией через мексиканскую границу, хз. Зато как это повлияло на ход самой большой и кровавой войны за 80 лет в центре Европы, я знаю точно. Но все это не эскалация конфликта, не дай бог, дорогие партнеры. Это его обычное течение. И сегодняшний Львов - обычное течение. И вчерашняя Полтава. Ведь когда каждый божий день от рук агрессора в Украине умирают люди, это норма? Никаких обострений, ни бояться, ни волноваться не стоит?

Понимаете, очень странная логика: безнаказанно бить ракетами по нашей стране, находясь в зоне действия дальнобойного оружия, которое нам не дают применить, это, оказывается, можно. А выжечь, как клоповник, русские аэродромы, с которых взлетают самолеты, несущие смерть украинским гражданам - нельзя? Я не понимаю логику этих решений. И сомневаюсь, что вы найдете человека в Украине, который такие решения поймет и одобрит.

Скажу очевидное. Эту войну можно было окончить за несколько дней. В принципе, еще в 14-ом году можно было поставить точку, иначе среагировав на аннексию чужой территории, на вторжение российских войск на Донбасс, на сбитый Боинг МН-17...И в 22-ом можно было повести себя иначе и сделать так, чтобы бешеная собака, поджав хвост, забилась в конуру. Мгновенно. За преступлением должно следовать наказание, а не глубокая озабоченность и искреннее сочувствие, в сочетании с продолжающимися бизнес-отношениями.

Но какое право я имею упрекать тех, кто все-таки помог нам выстоять? Никакого. Я просто хочу спросить у пустоты: неужели еще не понятно, что пока бешеную собаку пытаются отогнать от истекающей кровью Украины из водяных пистолетиков, мир становится все ближе к настоящей эскалации? Потому что агрессор, не получивший по заслугам, становится сильнее, наглее и жестче. Эта война уже изменила мир на многие десятилетия и процесс не закончен, впереди еще много сюрпризов. Бешеные псы, почувствовав слабину, собираются в стаю. А стая бешеных псов куда опаснее, чем одна, хоть и очень большая сбрендившая собака. Собственно, все. Вечная память павшим от рук агрессора. Всем нашим павшим.

И тем, кто погиб от ракетной атаки русских сегодня ночью, в том числе. Зато эскалации не случилось, правда? В города Украины идет обычный мирный процесс разбора завалов и поиск тел...