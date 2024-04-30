Що буде з чоловіками, які не оновлять дані в ТЦК протягом 60 днів

Яка відповідальність чекає чоловіків, що не оновлять дані в ТЦК

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, всі чоловіки призовного віку зобов'язані протягом 60 днів оновити свої дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), електронному кабінеті або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Ігнорування цього правила може призвести до серйозних наслідків, включаючи розшук та штрафи, пише 5692.com. За оцінками юристів, до двох мільйонів українців призовного віку можуть опинитися в розшуку через несвоєчасне оновлення даних. Щоб уникнути проблем, рекомендується оновити свої дані у військкоматі якнайшвидше.

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Що чекає на тих, хто не оновить дані протягом 60 днів?

Розшук: У разі невиконання вимоги протягом 60 днів, військкомат звертається до поліції з інформацією про порушника для його розшуку.

У разі невиконання вимоги протягом 60 днів, військкомат звертається до поліції з інформацією про порушника для його розшуку. Штраф: За несвоєчасне оновлення даних передбачено штраф до 25 000 гривень.

За несвоєчасне оновлення даних передбачено штраф до 25 000 гривень. Обмеження прав: За несплату штрафу можливий арешт майна та обмеження користування банківськими картками.

За несплату штрафу можливий арешт майна та обмеження користування банківськими картками. Примусовий привід: У разі виявлення ухилення від обліку, наприклад, під час перевірки документів на блокпості, порушника можуть примусово доставити до військкомату.

Як оновити дані?

Офіційно: Відвідати ТЦК, ЦНАП або зайти до електронного кабінету громадянина.

Відвідати ТЦК, ЦНАП або зайти до електронного кабінету громадянина. Неофіційно: За допомогою чат-ботів у Telegram та Viber.

Важливо! Оновлення даних не гарантує звільнення від мобілізації, але дає можливість отримувати актуальну інформацію та повістки.

Нагадаємо, від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України.

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