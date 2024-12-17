Чаушеску, Асад... Путін наступний?

Головна проблема всіх дискусій про те "чи буде заморозка?" в тому, що є висока ймовірність, що товарищ Путін (як і годиться диктаторам) буде до останнього вірити, що в нього все йде за планом.

Те, що колапс режиму і поточної російської державності станеться у мене сумнівів немає. Причому незалежно від того, чи буде заморозка чи не буде.

Спрогнозувати "коли" неможливо. І навіть в якій формі криза перейде в колапс. Але логіку історії фіг надуриш, а Путін вже всі необхідні закладки зробив. Питання часу і приводу.

Але саме оця патологічна віра диктаторів в те, що от їх режим абсолютно точно не впаде – головна перешкода до переговорів. Трампу, європейцям і нам, звісно, треба знайти надто суттєві аргументи, щоб Путін погодився вести їх. Якщо нам воно треба.

Бо навіть коли його режим буде очевидно летіти до катастрофи, Путін буде думати, що от його ж режим точно не впаде. Ну от як Асад вірив. Чи як Чаушеску.

До речі, про Чаушеску.

16 грудня, 35 років тому, почалася Румунська революція.

Чаушеску румуни розстріляють на Різдво, 25 грудня. А 26 оголосять про перемогу революції.