Чаушеску, Асад... Путин следующий?

Главная проблема всех дискуссий о том "будет ли заморозка?" в том, что высока вероятность, что товарищ Путин (как и полагается диктаторам) будет до последнего верить, что у него все идет по плану.

То, что коллапс режима и текущей российской государственности произойдет у меня нет сомнений. Причем независимо от того, будет ли заморозка или нет.

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Спрогнозувати "коли" неможливо. І навіть в якій формі криза перейде в колапс. Але логіку історії фіг надуриш, а Путін вже всі необхідні закладки зробив. Питання часу і приводу.

Але саме оця патологічна віра диктаторів в те, що от їх режим абсолютно точно не впаде – головна перешкода до переговорів. Трампу, європейцям і нам, звісно, треба знайти надто суттєві аргументи, щоб Путін погодився вести їх. Якщо нам воно треба.

Бо навіть коли його режим буде очевидно летіти до катастрофи, Путін буде думати, що от його ж режим точно не впаде. Ну от як Асад вірив. Чи як Чаушеску.

До речі, про Чаушеску.

16 грудня, 35 років тому, почалася Румунська революція.

Чаушеску румуни розстріляють на Різдво, 25 грудня. А 26 оголосять про перемогу революції.