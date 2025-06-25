Casino.ua розширює ігрову пропозицію: стартувало партнерство з Push Gaming

Українська онлайн-платформа Casino.ua продовжує вдосконалювати свій продукт, оголосивши про нове стратегічне партнерство з Push Gaming — міжнародним провайдером, що спеціалізується на інноваційних відеослотах.

Push Gaming вже понад десять років працює на світовому ринку, а його ігри відомі впізнаваним стилем, технічною адаптивністю та орієнтацією на якісний користувацький досвід. Слоти провайдера підтримують найновіші графічні рішення, а також оптимізовані для гри з різних пристроїв — від смартфонів до десктопів.

"Ми уважно прислухаємося до побажань аудиторії — і запуск ігор Push Gaming саме той випадок, коли запит користувачів і стратегія розвитку продукту зійшлися. Впевнені, наші гравці оцінять цей рівень", — прокоментував Олександр Бабенко, директор Casino.ua.

У компанії підкреслюють, що співпраця з Push Gaming стала частиною довгострокової стратегії платформи — зокрема, у напрямку розширення контентної бібліотеки та впровадження технологічних рішень для зручного геймплею. У фокусі — якісний міжнародний продукт, адаптований до запитів українських користувачів.

Глобальні стандарти в локальному виконанні

Партнерство із Push Gaming — ще один приклад того, як українські digital-платформи поступово впроваджують глобальні стандарти якості в локальному сегменті розваг. Ігри провайдера вже отримали високу оцінку гравців у Європі, Канаді та країнах Азії — тепер вони доступні і на Casino.ua.