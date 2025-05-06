Casino.ua підписало меморандум про співпрацю з Центром відповідальної гри

Онлайн-платформа Casino.ua долучилася до ініціатив із формування прозорого, етичного та соціально відповідального грального середовища в Україні. Компанія підписала меморандум про співпрацю з Громадською спілкою "Центр відповідальної гри", яка є провідним експертним органом у сфері запобігання ігровій залежності та розвитку культури відповідальної гри.

Метою співпраці є впровадження комплексних рішень, спрямованих на підвищення інформованості користувачів, забезпечення прозорості роботи операторів грального ринку та створення ефективних механізмів підтримки для людей, які можуть зіштовхнутися з ризиком лудоманії.

У межах меморандуму передбачено реалізацію низки освітніх, соціальних та дослідницьких ініціатив. Йдеться, зокрема, про розробку політик відповідальної гри, спільне проведення інформаційних кампаній, підвищення рівня захисту неповнолітніх та уразливих груп, а також впровадження стандартів етичної комунікації у маркетингу та взаємодії з клієнтами.

Крім того, Casino.ua долучилося до ініціативи Рахункової палати України, яка проводить аудит під назвою "Гральний бізнес: очікування та реальність". У рамках аудиту за участю Центру відповідальної гри організовано анонімне онлайн-опитування, яке охоплює як представників ринку, так і громадян. Мета цього опитування — зібрати зворотний зв’язок, який дозволить виявити наявні проблеми у функціонуванні галузі та визначити ефективні шляхи для вдосконалення державної політики у сфері азартних ігор.

"Ми вважаємо важливим бути не лише учасником ринку, а й ініціатором позитивних змін. Casino.ua підтримує розвиток прозорого, соціально відповідального ринку, де інтереси гравця — у пріоритеті. Співпраця з Центром відповідальної гри — це крок до довіри, чесності та дотримання високих стандартів", — зазначає Олександр Бабенко, директор Casino.ua.

Casino.ua активно працює над підвищенням культури взаємодії з користувачами. Зокрема, платформа вже реалізує низку внутрішніх механізмів, які відповідають принципам відповідальної гри: верифікація акаунтів, ліміти поповнення, можливість тимчасового блокування профілю, інформаційні матеріали щодо ризиків тощо. Партнерство з Центром відповідальної гри дозволить розширити ці інструменти та посилити їх ефективність.

Організатори закликають усіх охочих долучитися до онлайн-опитування, результати якого стануть частиною офіційного аудиту та вплинуть на майбутню державну політику в гральній сфері. Для бізнесу та громадян доступні окремі форми анкетування, участь в якому повністю анонімна та не потребує реєстрації.