Casino.ua подписало меморандум о сотрудничестве с Центром ответственной игры

Онлайн-платформа Casino . ua присоединилась к инициативам по формированию прозрачной, этической и социально ответственной игровой среды в Украине. Компания подписала меморандум о сотрудничестве с Общественным союзом "Центр ответственной игры", который является ведущим экспертным органом в сфере предотвращения игровой зависимости и развития культуры ответственной игры.

Целью сотрудничества является внедрение комплексных решений, направленных на повышение информированности пользователей, обеспечение прозрачности работы операторов игорного рынка и создание эффективных механизмов поддержки для людей, которые могут столкнуться с риском лудомании.

В рамках меморандума предусмотрена реализация ряда образовательных, социальных и исследовательских инициатив. Речь идет, в частности, о разработке политик ответственной игры, совместном проведении информационных кампаний, повышении уровня защиты несовершеннолетних и уязвимых групп, а также внедрении стандартов нравственной коммуникации в маркетинге и взаимодействии с клиентами.

Кроме того, Casino .ua присоединилось к инициативе Счетной палаты Украины, которая проводит аудит под названием "Игорный бизнес: ожидания и реальность". В рамках аудита с участием Центра ответственной игры организован анонимный онлайн-опрос, охватывающий как представителей рынка, так и граждан. Цель этого опроса — собрать обратную связь, которая позволит выявить существующие проблемы в функционировании отрасли и определить эффективные пути совершенствования государственной политики в сфере азартных игр.

Мы считаем важным быть не только участником рынка, но и инициатором положительных изменений. Casino.ua поддерживает развитие прозрачного, социально ответственного рынка, где интересы игрока находятся в приоритете. Сотрудничество с Центром ответственной игры – это шаг к доверию, честности и соблюдению высоких стандартов", – отмечает Александр Бабенко, директор Casino .ua.

Casino.ua активно работает над повышением культуры взаимодействия с пользователями. В частности, платформа уже реализует ряд внутренних механизмов, отвечающих принципам ответственной игры: верификация аккаунтов, лимиты пополнения, возможность временной блокировки профиля, информационные материалы по рискам и т.д. Партнерство с Центром ответственной игры позволит расширить эти инструменты и усилить их эффективность.

Организаторы призывают всех желающих присоединиться к онлайн-опросу, результаты которого станут частью официального аудита и повлияют на будущую государственную политику в игровой сфере. Для бизнеса и граждан доступны отдельные формы анкетирования, участие в котором полностью анонимно и не требует регистрации.