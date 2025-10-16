У вересні Мінфін рф озвучив цікаву інформацію по регіонам рф, яким списали більше 165 млрд рублів заборгованості минулих років, і ще до кінця року обіцяють списати 50 млрд рублів. Цифра, в принципі, невелика.

Для розуміння проблеми: тільки в бюджеті Кемеровської області поточна діра 36 млрд рублів. Всього ж в рф 83 регіони (це без окупованих українських територій). Станом на 1 жовтня більше 50 регіонів з 83 мали проблеми з дефіцитом місцевого бюджету. Всі окуповані території України входили до складу проблемних депресивних регіонів.

Втім, справжній вий на болотах піднявся після публікації трирічного бюджетного плану на 26-27-28 рр., в якому не знайшлось субсидій для більшості регіонів. Нагадаю, що проблеми у регіональних бюджетів в рф почались з дикого дефіциту в регіонах, які потрапили під галузеві ризики через санкції. Прикладом такого регіону став Кузбас, який через збиткову роботу шахт та їх закриття став менше отримувати податкових доходів від податку на прибуток і від податків з фізичних осіб.

В процесі виявилась ще одна проблема місцевих фінансів: місцеві бюджети недотримують соціальні внески від непрацюючих громадян, але мають значне соціальне навантаження по страховим випадкам. Добрий федеральний центр в особі голови Ради федерації В. Матвієнко запропонував ввести обов’язкові виплати соціальних внесків для непрацюючих громадян в сумі 45 000 рублів. Тобто у федерального центру коштів на закриття дірок немає, і вони проблему місцевих чиновників запропонували перекласти на населення. Традиційне радянське рішення викликало хвилю негативу серед населення.

Але справжній треш з-за лаштунків бюджетного процесу виплив, коли Мінфін рф на минулому тижні виявив що місцеві чиновники в 6 регіонах утворюють штучні джерела фінансування місцевих дефіцитів. Російські фінансові кулібіни виявили, що у частини бюджетних установ рф залишились кошти за зобов’язаннями з минулих років, які російський Мінфін вже списав на видатки, тож місцеві чиновники почали відбирати ці кошти і використовувати їх для фінансування власних дефіцитів. В результаті, борги на бюджетних установах залишаються, але коштів їх повертати вже немає, бо їх забрала місцева влада. Фактично це призвело до невірного уявлення у федерального центру про обсяг незабезпечених боргів регіонів.

У підсумку, навіть Татарстан, де зараз висока частка ВПК та енергетики, почав відчувати проблеми з виконанням місцевого кошторису. Проблеми стали настільки великими, що місцевій владі Татарстану довелось тихцем скорочувати виплати мобілізованим на війну в Україні: з 3,1 млн рублів до 0,8 млн рублів.