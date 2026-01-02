Буданов очолить Офіс президент: чому це сильний крок Зеленського

Це і очікувано (тому що кандидатура Буданова на цю посаду розглядалася ще на початку грудня) і трохи неочікувано (напередодні називали зовсім іншу кандидатуру; а крім того – навіщо це Буданову?).

З точки зору інтересів президента Зеленського це доволі логічний і достатньо сильний крок. Це позитив з точки зору іміджу. Президентський штаб очолить герой війни, людина з переважно позитивною репутацією. Це адекватно умовам війни, особливо її нинішньому етапу.

Це авторитетна і сильна фігура, яка контролює одну з найбільш потужних спецслужб в країні. Напевно ця новина вже напружила і противників Зеленського, і деяких представників президентської команди, які мріяли про посилення свого власного впливу. Можливо це і певна противага активності НАБУ навколо президента Зеленського.

Це буде сприйматися не просто як відновлення, а навіть як посилення впливу президента Зеленського в системі влади. Противники Зеленського робили ставку якраз на значне послаблення його впливу.

Цілком ймовірно, що під керівництвом Буданова Офіс президента України може неформально і неофіційно перетворитися на центральну військову адміністрацію України. А от як це вплине і на сам Офіс і на взаємини з іншими державними інституціями, це відкрите питання.

Відразу прокоментую дві популярні версії про це призначення.

Хтось вважає, що таким чином президент Зеленський готує свого наступника. Можливо, і навіть не просто наступника, а ще й гаранта власної безпеки вже зараз і після відходу з посади глави держави. Однак для майбутніх змагань за посаду президента України статус керівника Офісу президента України є не найкращим майданчиком.

Я вже писав про те, що жодна людина після цієї посади не зробила успішної політичної кар’єри в Україні. Може Буданов стане виключенням з цього правилу? Подивимось.

Є і прямо протилежна версія. Вона полягає у тому, що таким чином Зеленський нейтралізує потенційного конкурента у боротьбі за посаду президента України. Але головним потенційним конкурентом для Зеленського на майбутніх президентських перегонах є не Буданов, а Залужний.

У будь-якому випадку, для президента Зеленського призначення Буданова керівником Офісу президента України є логічним кроком.

А от навіщо це Буданову? Кажуть, що президенту України не можна відмовити. Мабуть, так. Але нова робота і новий статус стануть дуже непростим викликом для Буданова. Він звик до зовсім іншої діяльності. Подивимось, як у нього вийде на новому місці і з зовсім іншими функціями.