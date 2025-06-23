Brussels Airlines додає більше літаків і маршрутів напередодні літнього ажіотажу

Brussels Airlines збільшує літню місткість, використовуючи флот із 50 літаків, порівняно з 44 минулого року. Авіакомпанія додала один Airbus A320 та один Airbus A330 до власного флоту, а також використовує чотири літаки Airbus A220, що експлуатуються Air Baltic за угодою про вологий лізинг. Розширення призначене для перевезення близько двох мільйонів пасажирів під час напруженого святкового періоду та для збільшення варіантів рейсів на популярних маршрутах.

Для пасажирів розширений флот забезпечує більшу гнучкість і ширший вибір часу вильоту під час пікового літнього сезону. Це зростання знижує ймовірність розпродажу квитків, полегшуючи планування подорожей у бажані дати. Додаткові літаки також надають авіакомпанії більше можливостей для вирішення непередбачених затримок або потреб у технічному обслуговуванні, зменшуючи ризик перебоїв у розкладі.

Попит залишається високим на рейси до Південної Європи, зокрема до:

Іспанії

Італії

Греції

Португалії

Авіакомпанія обслуговує такі напрямки, як Барселона, де відвідувачі можуть досліджувати Парк Гюель, покататися на канатній дорозі Монжуїк або прогулятися пляжем Ла Барселонета. Неаполь в Італії також популярний, пропонуючи доступ до вулиці Спакканаполі, садів Королівського палацу та приморського замку Кастель-дель-Ово. Збільшення кількості рейсів сприяє мандрівникам, які прямують до цих напрямків.

У Греції рейси до Салонік забезпечують легкий доступ до печери Петралона, пляжів Халкідікі та історичного району Ано Полі. Португальське місто Порту, яке стає дедалі популярнішим, пропонує відвідувачам можливість пройти через знаменитий міст Дона Луїша I, насолодитися прогулянками на човнах по річці Дору або відвідати відомий книжковий магазин Лелло. Пасажири отримують переваги від частіших рейсів, що полегшує відвідування цих відомих місць у зручний час.

Рейси з Брюсселя покращують доступ до Греції. Джерело: unsplash Рейси з Брюсселя покращують доступ до Греції. Джерело: unsplash

Поряд із розширенням флоту авіакомпанія покращила наземні операції, подвоївши місткість зони здачі багажу в аеропорту Брюсселя. Це оновлення має прискорити реєстрацію для пасажирів, які вже зареєструвалися онлайн. Ці зміни спрямовані на покращення плавності подорожей під час переповненого літнього сезону та полегшення доступу до популярних курортних напрямків.