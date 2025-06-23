Brussels Airlines добавляет больше самолетов и маршрутов в канун летнего ажиотажа

Brussels Airlines увеличивает летнюю емкость, используя флот из 50 самолетов по сравнению с 44 в прошлом году. Авиакомпания добавила один Airbus A320 и один Airbus A330 к собственному флоту, а также использует четыре самолета Airbus A220, эксплуатируемые Air Baltic по соглашению о влажном лизинге. Расширение предназначено для перевозки около двух миллионов пассажиров во время напряженного праздничного периода и увеличения вариантов рейсов на популярных маршрутах.

Для пассажиров расширенный флот обеспечивает большую гибкость и более широкий выбор времени вылета во время пикового летнего сезона. Этот рост снижает вероятность распродажи билетов, облегчая планирование поездок в желаемые даты. Дополнительные самолеты также предоставляют авиакомпании больше возможностей для решения непредвиденных задержек или потребностей в техническом обслуживании, уменьшая риск перебоев в расписании.

Спрос остается высоким на рейсы в Южную Европу, в частности:

Испании

Италии

Греции

Португалии

Авиакомпания обслуживает такие направления, как Барселона, где посетители могут исследовать Парк Гюэль, прокатиться на канатной дороге Монжуик или прогуляться по пляжу Ла Барселонета. Неаполь в Италии также популярен, предлагая доступ к улице Спакканаполи, садам Королевского дворца и приморскому замку Кастель-дель-Ово. Увеличение количества рейсов способствует путешественникам, направляющимся в эти направления.

В Греции рейсы в Салоники обеспечивают легкий доступ к пещере Петралона, пляжам Халкидики и историческому району Ано Поли. Португальский город Порту, который становится все более популярным, предлагает посетителям возможность пройти через знаменитый мост Дона Луиша I, насладиться прогулками на лодках по реке Дору или посетить известный книжный магазин Лелло. Пассажиры получают преимущества от более частых рейсов, что облегчает посещение этих известных мест в удобное время.

Рейсы из Брюсселя улучшают доступ в Грецию. Источник: unsplash

Наряду с расширением флота, авиакомпания улучшила наземные операции, удвоив емкость зоны сдачи багажа в аэропорту Брюсселя. Это обновление должно ускорить регистрацию для пассажиров, уже зарегистрировавшихся онлайн. Эти изменения направлены на улучшение плавности путешествий во время переполненного летнего сезона и облегчения доступа к популярным курортным направлениям.