Ботанічні сади України для квіткових ароматних вихідних. Шукай своє місто у списку

Милуватися квітами та насолоджуватися їх ароматом – це окремий вид терапії під час війни. Ловіть теплі вихідні та відправляйтеся на прогулянку у ботанічні сади квітучої весняної України.

Київ

Столиця нагороджена багатьма локаціями для квіткового туризму на вихідних і це не лишень Ботанічні Сади. Район Лісового масиву та Дарницького району може похизуватися зеленими галявинами та різнобарвними пахучими квітками. Багато Киян на вихідних відправляються в Пущу Водицю, додаючи до квіткових килимів озерні краєвиди. Співоче Поле стало окремим мальовничим майданчиком столиці, де у вихідні можна розважитись, скуштувати вуличну їжу та побути серед весняної природи.

Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка

Найбільш відома локація не лишень на території України, але й за її межами. Ландшафтний та різноманітний парк ім. Гришка поділений на зони, які квітнуть в різний період року. Не потрібно чекати літнього бузку, адже кожні вихідні весни в ботанічному саду можна побачити нове яскраве та вражаюче цвітіння. У квітневі вихідні вже розпустилися галявини крокусів, пролісків, мускарі, нарцисів, ірисів, магнолії та багато інших. Повний календар цвітіння можна побачити ТУТ.

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна

Ця пишна локація знаходиться на станції метро Університет і має, навіть, тропічну оранжерею. Крім того, на території саду є дитячий майданчик, можна випити кави та знаходитися близько до укриття (метро Університет) в разі повітряної тривоги. Вартість входу доволі символічна, а групові екскурсії можуть зробити ціну ще приємнішою та надати багато цікавої інформації про рослини.

Розклад екскурсій можна подивитися ТУТ.

Ботанічний сад НУБіП України

В Голосіївському районі столиці розташовано великий та мальовничий ботанічний сад. Місце дуже затишне та прикрашене різноманітними бесідками та скульптурами. Фонтани та інсталяції, деякі мешканці району називають парк: найкраща мальовнича локація Києва. Докладніше ТУТ.

Львів

Ботанічний сад ім. Івана Франка може заповнити пам’ять ваших телефонів білоцвітами, чемерниками, пролісками, анемонами, крокусами, рястом, форзиціями, магноліями вже сьогодні. А зовсім незабаром на вас чекатимуть тюльпани, кущі рододендрони та багато інших яскравих ароматних бутонів. Ботанічний сад Львову затишний та має додаткові оформлені локації для відпочинку та релаксу. Вартість квитка становить 100 грн на весь день для дітей та пільгових категорій вартість квитка або безкоштовна, або знижена. Карта саду ТУТ.

Дніпро

Ботанічний сад Дніпровського національного Університету вже відкрив свої оранжереї для відвідувачів. тут можна не тільки намилуватися красою, а ще й принести шматочок унікальної краси додому. Також на території Ботанічного саду проводяться різноманітні майстер-класи для дітей та дорослих. Вартість звичайного квитка 45 грн дорослий та 15 грн дитячий. Детальну інформацію та реєстрацію на заходи можна дивитися ТУТ.

Кривий Ріг

Мальовничий Ботанічний сад на 52 гектари розташовано у Кривому Розі. Локація стала охоронним об'єктом природнього заповідного фонду України та налічує безліч рідкісних рослин, серед яких 200 видів лікарських та понад 1000 квітково–декоративних. Тож на весні парк стає просто неймовірним яскравим пахучим килимом, по якому варто прогулятися. Роздивитися можна ТУТ.

Харків

Ботанічний сад ім. В.Н. Каразіна відкрив сезон магнолій та первоцвітів. Ландшафтні принади парку допоможуть трохи перепочити від турбот милуючись довколишньою красою. Ботанічний сад поділено на зони в яких ви зможете насолодитися не лишень різними регіонами, але й континентами. В парку розроблені чіткі правила у разі оголошення повітряної тривоги. Ви можете ознайомитися з правилами та розкладом екскурсій ТУТ.

Чернівці

Ботанічний сад у Чернівцях відомий своєю зоною тропічних рослин, яка налічує більш ніж 920 видів. Також до уваги відвідувачів 18 видів магнолії, яка ось–ось розпустить свої величні квіти, 70 видів нарцисів, аромат яких розноситься на пів декілька сотень метрів, 60 видів хризантем та багато інших квіток, якими можна насолодитися вже у ці вихідні. Детальніше ТУТ.

Одеса

Одеський Ботанічний сад відвідують туристи з усього світу. Зараз приймаючи туристів зі всієї України парк розраджує настрій своїми квітучими деревами та галявинами, яких понад 3000 видів. Гуляйте різними частинами світу не покидаючи Одеси. На території парку можна проводити квести, майстер-класи та інтерактивні уроки за попередньою домовленістю. Милуватися ТУТ.

Хмельницький