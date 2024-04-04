Ботанические сады для цветочных ароматных выходных. Ищи свой город в списке

Любоваться цветами и наслаждаться их ароматом – это отдельный вид терапии во время войны. Ловите теплые выходные и отправляйтесь на прогулку в ботанические сады цветущей весенней Украины.

Киев

Столица награждена многими локациями для цветочного туризма в выходные и это не только Ботанические Сады. Район Лесного массива и Дарницкого района может похвастаться зелеными лужайками и разноцветными благоухающими кустами и деревьями. Многие Киевляне на выходных отправляются в Пущу Водицу, добавляя к цветочным коврам озерные виды. Певческое Поле стало отдельной живописной площадкой столицы, где по выходным можно развлечься, отведать уличную еду и побыть среди весенней природы.

Национальный ботанический сад им. М. М. Гришко

Наиболее известная локация не только на территории Украины, но и за ее пределами. Ландшафтный и разнообразный парк им. Гришка разделен на зоны, цветущие в разный период года. Не нужно ждать летней сирени, ведь каждые выходные весны в ботаническом саду можно увидеть новое яркое и впечатляющее цветение. В апрельские выходные уже распустились поляны крокусов, подснежников, мускари, нарциссов, ирисов, магнолии и многие другие. Полный календарь цветения можно увидеть ЗДЕСЬ.

Ботанический сад им. акад. О.В. Фомина

Эта пышная локация находится на станции метро Университет и имеет даже тропическую оранжерею. Кроме того, на территории сада есть детская площадка, можно выпить кофе и находиться близко к укрытию (метро Университет) в случае воздушной тревоги. Стоимость входа достаточно символична, а групповые экскурсии могут сделать цену еще более приятной и предоставить много интересной информации о растениях.

Расписание экскурсий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ботанический сад НУБиП Украины

В Голосеевском районе столицы расположен большой и живописный ботанический сад. Место очень уютное и украшено разными беседками и скульптурами. Фонтаны и установки, некоторые жители района называют парк: лучшая живописная локация Киева. Подробнее ЗДЕСЬ.

Львов

Ботанический сад им. Ивана Франко может заполнить память ваших телефонов белоцветами, чемпионами, подснежниками, анемонами, крокусами, обильным, форзициями, магнолиями уже сегодня. А совсем скоро вас будут ждать тюльпаны, кусты рододендрона и много других ярких ароматных бутонов. Ботанический сад Львова уютный и имеет дополнительные локации для отдыха и релакса. Стоимость билета составляет 100 грн на весь день для детей и льготных категорий. Стоимость билета либо бесплатная, либо пониженная. Карта сада ЗДЕСЬ.

Днепр

Ботанический сад Днепровского Национального Университета уже открыл свои оранжереи для посетителей. Здесь можно не только налюбоваться красотой, но и принести кусочек уникальной красоты домой. Также на территории Ботанического сада проводятся разные мастер-классы для детей и взрослых. Стоимость обычного билета 45 грн. взрослый и 15 грн. детский. Подробную информацию и регистрацию на мероприятия можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кривой Рог

Живописный Ботанический сад на 52 гектара расположен в Кривом Роге. Локация стала охранным объектом природного заповедного фонда Украины и насчитывает множество редких растений, среди которых 200 видов лекарственных и более 1000 цветочно-декоративных. Так что, весной парк становится просто невероятным ярким благоухающим ковром, по которому стоит прогуляться. Рассмотреть можно ЗДЕСЬ.

Харьков

Ботанический сад им. В.Н. Каразина открыл сезон магнолий и первоцветов. Ландшафтные прелести парка помогут немного отдохнуть от забот, любуясь окружающей красотой. Ботанический сад разделен на зоны, в которых вы сможете насладиться не только разными регионами, но и континентами. В парке разработаны четкие правила при объявлении воздушной тревоги. Вы можете ознакомиться с правилами и расписанием экскурсий ЗДЕСЬ.

Черновцы

Ботанический сад в Черновцах известен своей зоной тропических растений, которая насчитывает более 920 видов. Также вниманию посетителей 18 видов магнолии, которая вот-вот распустит свои величественные цветы, 70 видов нарциссов, аромат которых разносится на пол несколько сотен метров, 60 видов хризантем и многие другие цветы, которыми можно насладиться уже в эти выходные. Подробнее ЗДЕСЬ.

Одесса

Одесский ботанический сад посещают туристы со всего мира. Сейчас принимая туристов со всей Украины, парк радует настроение своими цветущими деревьями и полянами, которых более 3000 видов. Играйте по разным частям света не покидая Одессы. На территории парка можно проводить квесты, мастер-классы и интерактивные уроки по предварительной договоренности. Любоваться ЗДЕСЬ.

Хмельницкий