Велика політика диктаторів — це завжди про власну владу і чужі гроші.

НАТІвці за даними супутникової розвідки однозначно стверджують, що десь 10-12 тисяч північнокорейських вояків вже знаходяться у Курській області і готуються до безпосередніх боєзіткнень зі ЗСУ.

Що вони можуть і чому саме зараз?

Читав в Неті, що це суперкрутий спецназ з казкових персонажів, які здатні палити танки променями Чучхе і робити швидкі і потужні рейди у тил нашому угрупуванню у Курській області. Коротше, страшні жахи у стилі дорами (це такі корейські телесеріали).

Вважаю це байками від ворога. По-перше, 10 тисяч — це чверть всіх сіл особливого призначення КНДР. І половина реального спецназу, яким там є повітряно-десантні війська. Навряд чи Кім Чен Ин ризикне залишитися без своїх елітних військ та ще й під час серйозного загострення на Корейському півострові.

Логіка підказує, що цей "експедиційний корпус" сформовано, здебільшого, з легких піхотних бригад, які формально відносяться до північнокорейських ССП. Хоча треба пам’ятати, що логіка по відношенню до КНДР — це хитка основа.

Більше важливо, що ті самі рейди неможливі без засобів пересування — авіації і бронетехніки. Нічого такого північнокорейці з собою не везуть. У росіян зайвої техніки теж нема. А бігом по осінній багнюці рейду не проведеш.

Є протилежні думки, що "бойові буряти Ина" будуть виконувати лише допоміжні функції у тилу, тим самим звільнивши російських військовослужбовців для наступу на наші позиції у Курській області. Теж не в’яжеться. Бо у тилу реального досвіду війни 21 сторіччя з дронами, РЕБАми і всім іншим не наберешся, а саме в отримання такої переваги над сусідом по півострову зацікавлений північнокорейський диктатор.

І головне: якщо північнокорейці почнуть прикривати тили, то що тоді буде робити "непереможний "Ахмат"? Кине свої Тік-токи і піде на передову? Та швидше обидві Кореї об’єднаються і вступлять до НАТО.

Тому найбільш вірогідним є варант, коли Кремль ці 10 тисяч умовних спецназівців використає як новітній "Вагнер" для витратних штурмових дій: в них теж знижений інстинкт самозбереження і відсутні ознаки гуманізму. І їх теж не жаль. А північнокорейські командири, які під час таких операцій залишаться у тилу, будуть опитувати тих, кому пощастить вижити, і отримають ту інформацію, за якою вони і приперлися на цю війну.

Тобто, загалом на хід війни північнокорейці у заявленій чисельності не вплинуть. А от значно ускладнити для ЗСУ ситуацію у Курській області, на жаль, зможуть. Аж до перетворення її на критичну.

Саме зараз цей нахабний випад з боку Кім Чен Ина здійснено тому, що сценарій заморожування бойових дій між росією і Україною є доволі вірогідним. А тоді північнокорейський диктатор не встигне посилити свою армію. А також не нагадає гучно про себе у черговий раз с натяком, що цивілізованому світові треба на нього зважати і домовлятися, щоб він не утнув чогось зовсім жахливого.

Велика політика диктаторів — це завжди про власну владу і чужі гроші.