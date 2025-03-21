Усіх вітаю із весною!

У п'ятницю в Україні атмосфера співатиме оди весні!

Антициклон, сухе повітря, багато сонця, "мінуси" відступатимуть. тепло прибуватиме, пташки галасуватимуть, бруньки набухатимуть далі, квіточки пробиватимуться, привабливі акції на вітамін Д, вдома важко всидіти)

21-го березня впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, у східних областях та в Криму ще свіжіше, +8+11 градусів.

Опадів не передбачається, сухо та сонячно.

У Києві також очікується комфортна погода, без опадів, сонячно, максимальна температура повітря досягне +12 градусів.

Я писала про похолодання у понеділок.Уточнення. На жаль, якраз це похолодання зсунеться на один день раніше, якраз на Всесвітній день метеоролога - пройде дощ і температура повітря знизиться у північних областях України, включно з Києвом, до +4+9 градусів.

Але поки що займаємо найзручніші місця на інавгурації весни - на сонці, на весняному повітрі, серед дружніх теплих градусів!