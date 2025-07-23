Аеропорт Берліна представив нові кіоски з підключенням до додатку для прискорення здачі багажу Ryanair

Аеропорт Берлін-Бранденбург (BER) встановив чотири нові цифрові кіоски в терміналі 2 виключно для пасажирів Ryanair. Розроблені у співпраці з технологічною компанією Airware, ці кіоски дозволяють мандрівникам самостійно здавати багаж через додаток Ryanair. Сканування QR-коду на кіоску дає змогу пасажирам під’єднати свій пристрій і керувати процесом зважування та маркування багажу без допомоги персоналу.

Кіоски оснащені вбудованими вагами та принтерами, що дозволяє пасажирам самостійно завершувати процес здачі багажу. Після реєстрації через додаток Ryanair пасажири можуть:

Зважити багаж і надрукувати багажні бирки прямо на кіоску

Переглянути автоматично розраховані збори за надлишковий багаж

Сплатити збори миттєво в додатку за допомогою збережених платіжних методів

Слідувати персоналізованим інструкціям на екрані, адаптованим до їхніх мовних уподобань

Ця система гарантує простий і ефективний процес, який не потребує допомоги персоналу.

Посилання на додаток у Берліні прискорює здачу багажу Ryanair. Джерело: Flughafen Berlin Brandenburg Посилання на додаток у Берліні прискорює здачу багажу Ryanair. Джерело: Flughafen Berlin Brandenburg

З точки зору пасажирів, ця нова система зменшує час, проведений у чергах, і мінімізує фізичні контакти під час реєстрації. Пасажири, які звикли до процедур через додаток, можуть насолоджуватися більш ефективним і безперебійним досвідом в аеропорту, особливо в періоди великого скупчення людей. Ці кіоски пропонують зручний варіант для мандрівників із легким багажем або на коротких рейсах, які хочуть швидший спосіб самообслуговування для здачі багажу.

Впровадження в BER відображає загальну тенденцію в авіаційній галузі до цифровізації та технологій самообслуговування. Аеропорти адаптують свою інфраструктуру до зростаючого використання мобільних додатків для бронювання, посадки та управління багажем, що відображає зміни в звичках мандрівників. Цей крок може спонукати інші аеропорти та авіакомпанії впроваджувати подібні технології, щоб підвищити ефективність і покращити досвід пасажирів.

На завершення, впровадження кіосків для здачі багажу, інтегрованих із додатком, в аеропорту Берлін-Бранденбург знаменує рух до більш оптимізованих і безконтактних аеропортових процесів. Нова система забезпечує пасажирам Ryanair більш зручний досвід, дозволяючи швидше обробляти багаж і мати більшу незалежність. Оскільки дедалі більше аеропортів впроваджують цифрові системи реєстрації, мандрівники, які звикнуть до цих інструментів зараз, ймовірно, вважатимуть свої майбутні аеропортові враження швидшими та безпроблемними.