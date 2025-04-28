Аналітику святкування на росії 9 травня (День Победы) взагалі пишуть перед цією датою, або після неї. Але я ось читаю новини з ОРДЛО та прикордоння й розумію, що треба написати вже зараз. Бо все це показово, те, що відбувається там, що аж свербить написати, а не чекати до дати.

Підготовка свят дуже важливе, бо будь-яке святкування в ОРДЛО чи на росії показує різницю соціального життя та економіки без купюр, масок, прикрас. Нарід у свята відривається на всі 100, то рубить правду-матку у соцмережах, аж гай шумить.

Тому я прискіпливо рік у рік аналізую, як росія та ОРДЛО відсвяткували Новий рік, Різдво , Великдень , 9 травня, День шахтаря, День міста, День росії та "республік". Тому, що це показово, зміни, настрої очікування, економіка святкування, святковий стіл, усе це показує не тільки соціальні настрої, а й фінансову сприятливість ворога.

Варто відзначити, що свята, їх важливість у календарі, відношення до них громадян, це вже показ психологічного та навіть політичного настрою населення. На росії та в ОРДЛО свята розділення на скрепні (церковні) та скрепні (класові) та скрепні побухати-погордиться. Хоч "побухать" є невід'ємною частиною кожного свята.

Можна, звісно, ​​посміятися з аналітики свят, мовляв є багато інших тем, політичних, військових, але я ні в них не розумію, а ось суспільство я можу розібрати на гвинтики. А суспільство це й є найголовніше, бо з нього роблять солдат, маріонеток, на ньому відпрацьовують політичні наративи, для нього пишуть пропагандистські спічі. Війна- це люди, й війна буде йти доті, поки на росії є ті, хто хоче нас вбити. Це варто розуміти всіх, хто хоче миру чи поступок, чи ще якихось рішень, які б задовольнили окупанта.

От, наведу приклад. Як ви вже чули мільйон разів від росіян, як вони дуже пишаються своєю робочо-соціалістично-комуністичною історією. Оці всі "забрати та поділити", захистити прав трудящих, все порівняти та усе таке серпасте, червоне, щоб ковбаса, морозиво й мавзолей. Ностальгія за срср, це перша й нерухома скрепа росіян. Але, чомусь на росії святкування дня "великої жовтневої революції" не входить до переліку улюблених свят. Забути й день народження дідуся леніна, й великий комуністичних свят. Й хоча у переліку державних свят є 1 травня – День весни та праці, але Росія де-факто пройшла декомунізацію, забувши всі комуністичні сили.

Ось так, навіть 1 травня День міжнародної солідарності трудящих перейменували на День весни та праці, залишилося працівників десь за рамками.

Здебільшого свята на росії, це привід відпочинку на шашликах, особливо 1 та 9 травня. Який росіянин чи пострадянська людина не мріє в ці дні поїхати на шашличок.

9 травня мав би бути День скорботи за полеглими у Другій світовій, в Україні це 8 травня-День пам'яті та Перемоги у Другій Світовій, але на росії цей день свято. Свято з піснями, веселощами й шашликами. У жодного росіянина чи пострадянської людини травень не асоціюється зі скорботою. Для них травень це використовувати шашлички та веселощі.

Також атрибут 9 травня, "діди на палиці", це не скорбота, це просто "галочка" в особистому вихвалянстві. Скільки років ми спостерігаємо, як росіяни на палицях є роздрукованими з інтернету героїв кінострічок, вигаданих чи своїх батьків, а потім кидають їх у смітник. Головне травневі шашлички!

Більшість російських скріпів, останніх того, що вони "єні на палиці", тобто виставляються на показ, це фальш. Справжня росія , це не пам'ять, не висновки з минулого, а фальш. Ось чому важливо аналізувати й свято, бо саме тоді видно справжнє обличчя суспільства. Тому ще раз про 9 травня, минуле й це річчя.

Міняються паради, кількість людей, але залишається дещо, що вже можна назвати традицією : випівка, зміття та злочинність.

Хоча традиційне святкування на росії багато. Є й нові. Ось уже кілька років поспіль до шляху ніхто не йде, більше того, на росії почали побоюватися проведення масових заходів на 9 травня.

В ОРДЛО теж заборонили дідів на палці. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що все частіше люди хочуть носити не дідів, як сучасних "героїв сво". Бо ж пишатися своїм сучасним "героєм" краще ніж віртуальним "дідом" .

Могили "героїв сво" вже заполонили кладовища росії. На Ростовщині вже відкрито кажуть – хоронити немає куди.

Якщо в 2014-му році Кремль легко втратив, зараз зберегти це стає все важче. Ростовський аеропорт імені Платова переобладнано під величезний морг.

Дозволити паради "дідів" дуже небезпечно. Бо це не тільки скупченість людей, а саме й живих "героїв", які вже стають жахом для мирних громадян. Кількість злочинів, зчинених "героями сво" зростає, то гранату в натовп – легко!

Хоч, Кремлю б зараз змінити масовий теракт чи обстріл параду було б на руку, щоб звинувати Україну, але є нюанси. Після "случайного возгорания" по всій території Росії, особливо бази зберігання зброї під москвою, у росіян зростає попит на цікавість "а где же наше пво", на яке у кремля немає відповіді.

Але найгірший сценарій, це скупчення сучасних "дідів на палі", тобто фотографій сучасних загиблих на російсько-українській війні, родичів, які будуть писати своїми мертвими, але при цьому руйнувати міф про "потерю немає".

На фоні того, що федеральні округи зменшують виплати російським контрактникам , бо "мясо шляху" має бути дешевим. Саме тому кремль панічно шукає "альтернативу" святкуванню та чим замінити улюблену забавку росіян "діди на палі".

Однак щось не так у королівстві путінському, бо реакція соцмереж на "альтернативу" дідам дуже дивна.

"Діди" он-лайн, не зайшли російській спільноті. Більшість росіян, які вже мріяли про те, як понесуть сучасних "дідів", тобто загиблих росіян на війні, на палицях на святі "перемоги", розчаровані рішенням кремля. Люди вже розуміють, що це допоможе кремлю приховати втрати в російсько-українській війні.

Про великі втрати говорять усюди. На фоні зростання цін, здешевлення рубля, безробіття та зменшення криміногенної обстановки, збільшення ореолу дольотів українських дронів у середині росії, на фонтані комунальної сфери, яка розвалюється на очах, постійних віялових відключеннях, кремлю важко втримати покерфейс не тільки в країні, а й зовні.

Щоб хоч якось прикрасити 9 травня, шлях тисне на Трампа, який тисне на Україну, щоб ми прийняли капітуляцію: розділ України по Дніпру, відмову від НАТО, визнання Криму та ОРДЛО російськими.

Ця капітуляція дуже потрібна Кремлю, бо це буде перемога. Їм дуже потрібна наша капітуляція саме до 9 травня, сакральній даті гомо-советікусу. Тому до травня буде багато горя та обстрілів.

На фоні високих втрат, на фоні суцільного збіднення російського населення, гіперінфляції та інших економічних негараздів Росії, Кремлю потрібно дати росіянам перемогу, щоб закрити всі інші питання. Питання про проведення "дідоносіння" он-лайн, поки висить у повітрі. Відно Кремль вичікує сподіваючись дотиснути Трампа та Україну.

Шкода, що світ забув справжню історію Другої світової та "їсть" ту історію, яку приготувала росія. Сподіваюсь, що ми можемо повернути собі свою історію та зняти "рожеві окуляри забуття" з очей міжнародної спільноти.