4840 убитими, пораненими та полоненими: російські війська ще ніколи не втрачали стільки за 72 години

З 17.03.2026 по 19.03.2026 у РВВ втрати склали 4 840 убитими, пораненими і полоненими.

Хочу зауважити, що окремо, ці добові показники не є рекордними, але за 72 години активних бойових дій – це максимальні втрати, яких російські окупанти зазнавали з лютого 2022 року!

Російські війська ще ніколи не втрачали стільки особового складу за 72 години. А це тільки початок так званої весняно-літньої наступальної кампанії РОВ. Провальної і непідготовленої, особливо на Запорізькому плацдармі, але яку командування РОВ все одно розпочало!

Російські Z-говорящі голови, які у 2022-му закликали до війни з Україною, а сьогодні закликають рятувати сибірських корів, кличуть "захисників", а по суті сифілітиків, наркоманів, зеків та інший непотреб повернутися в зад і захистити м'ясо, щоб вижили ті, хто їх підтримував, схвалював і відправляв вбивати українців? М'ясо захищає м'ясо?

Росіяни, ви серйозно? Але це інше... Говоримо науково.

Якщо з 17 березня не зміниться тенденція і кожну добу РОВ втрачатимуть у своєму стратегічному пориві лемінгів щонайменше 1 500 тіл у категорії 200/300/400, то до кінця березня ми зможемо з вами обговорювати втрати противника близько 35 тисяч. Якщо ж із цього показника почнеться квітень, то це вже йтиметься про 40-45 тис.

І це при тому, що з початку 2026 року на Росії мобілізація не перевищила 22 тисяч забуханих тіл.

Які цікаві тенденції... Хто б міг подумати? Вже точно не сибірська Бурьонка, що так не дочекалася порятунку від "асвабадітелей", як і сім'я, яку залишили без засобів на заробіток і виживання, а тому, мужика відправлять через місяць-другий під Вовчанськ, де він стане героєм одного з українських підрозділів БПЛА. А через місяць його дружина замінить Сіябонга з народності Зулу.

Росіяни, ви розумієте, куди рухається ваша, так звана країна, на п'ятий рік війни з Україною? А у вашого "генія" багатоходовочок ще одна війна, вже з країнами НАТО за планом. Ви до цього готові? Навіть не до цього... а до того, що все це буде супроводжувати?