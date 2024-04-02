47-ма бригада "Маґура" порахувала знищених ворогів і показала вбивчий відеозвіт
Лише за березень непохитна 47 ОМБр достроково "демобілізувала" майже 1300 російських окупантів.
Зона відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" – пекельний Авдіївський напрямок, а саме район уже спалених окупантами сіл-героїв Степове і Бердичі. Тут вони вперто намагаються прорватися, незважаючи на шалені втрати живої сили та техніки.
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Два батальйони за місяць!
За підрахунками 47-ї за березень бійці бригади знищили:
близько 1300 росіян1 танк17 БМП3 МТЛБ3 ББМ4 артилерійські системи4 протитанкових ракетних комплекси5 автівок2 одиниці інженерної техніки4 засоби РЕБ5 ударних безпілотників Ланцет2 ZALA1 SuperCam1 Орлан
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"Статистика, на яку заслуговують російські загарбники! – відзначає пресслужба 47-ї бригади. – Кількість знищеної живої сили противника рівнозначна двом батальйонам!"
Тотальні удари – як це було
На підтвердження своїх слів та цифр бригада опублікувала потужне відео від аеророзвідників РУБпАК 47 ОМБр (рота ударних безпілотних авіаційних комплексів). Це справді вражає!
Раніше 47-ма бригада опублікувала інше своє показове відео – як громила ворожий десант і як працює натівська бронемашина Бредлі.