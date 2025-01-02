Мінімальна зарплата у Польщі У 6 разів перевищила українську: 1132$ проти 190$, - повідомило Польське радіо.

І це мене не дивує. Бо я все ще пам'ятаю заяву міністра фінансів Сергія Марченко про тощо сучасним 40-річним не варто розраховувати на пенсії, але платити у пенсійний фонд треба, а також заяву Гетманцева "Оподаткування - це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав". Тож, розуміючи, що це їх стратегія, я не дивуююсь тому, що так відрізняються мінімальні зарплати у Польщі та України. При шоуменах інакше не буде. А ще я розумію, що ці цифри теж не дуже мотивують повертатися українців до України після війни.