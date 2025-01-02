40-летним не стоит рассчитывать на пенсии, но платить в пенсионный фонд нужно?

Минимальная зарплата в Польше В 6 раз превысила украинскую: 1132$ против 190$, - сообщило Польское радио.

И это меня не удивляет. Потому что я все еще помню заявление министра финансов Сергея Марченко о современных 40-летних не стоит рассчитывать на пенсии, но платить в пенсионный фонд надо, а также заявление Гетманцева "Налогообложение - это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал". Так что понимая, что это их стратегия, я не удивляюсь тому, что так отличаются минимальные зарплаты в Польше и Украине. При шоуменах по-другому не будет. А еще я понимаю, что эти цифры тоже не слишком мотивируют возвращаться украинцев в Украину после войны.