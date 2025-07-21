10 крутих барів у Римі: старомодні коктейлі проти сучасних міксів

Рим – це чарівне місто, де історія зустрічається з сучасністю, а люди з усього світу об’єднуються, щоб насолодитися атмосферою свободи та свята. Аперитиви та коктейлі в барах Рима є невід’ємною частиною італійської культури, і їх не можна ігнорувати під час відвідування міста. Сьогодні ми розповімо про топ-10 барів у Римі, де ви можете насолодитися традиційними італійськими аперитивами, а також класичними та сучасними коктейлями.

Stravinskij Bar

Stravinskij Bar – один із найкращих барів у Римі, що пропонує елегантне місце для відпочинку. Він розташований у історичному готелі в центрі міста, що робить його ще привабливішим для туристів і місцевих жителів.

Концепція Stravinskij Bar базується на великому композиторі Ігорі Стравінському, що відображено в музичній атмосфері, яка поєднує творчість музиканта з архітектурою та інтер’єром бару. Це місце ідеально підходить для романтичних вечорів або зустрічей із друзями.

Середній чек у Stravinskij Bar становить близько 20 євро, що є цілком розумною ціною за якісне обслуговування, приємну музику та смачні напої. У коктейльному меню є оригінальні та фірмові коктейлі, створені талановитими барменами бару. Деякі з найпопулярніших напоїв у барі:

Martini-Mezcal-Cocchi – коктейль на основі мескалю та вермуту;

– коктейль на основі мескалю та вермуту; Green Tea Punch – екзотичний коктейль на основі зеленого чаю;

– екзотичний коктейль на основі зеленого чаю; Negroni – класичний коктейль із джину, вермуту та червоного кампарі;

– класичний коктейль із джину, вермуту та червоного кампарі; Old Fashioned – коктейль на основі бурбону, ангостури та цукрового сиропу.

Це лише деякі з коктейлів, які ви можете спробувати в одному з найкращих барів Рима – Stravinskij Bar.

Адреса Stravinskij Bar: Piazza della Repubblica, 47 – Rocco Forte Hotels Grand Hotel.

Вебсайт: https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-de-russie/dining/stravinskij-bar/

Години роботи: щодня з 09:00 до 01:00.

Рейтинг:

⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,3 (з 5) на Google.

Stravinskij Bar має дрес-код: "Чоловікам заборонено носити шорти".

Jerry Thomas Speakeasy

Jerry Thomas Speakeasy – один із приємних барів у Римі, розташований у історичній будівлі в районі Центрального музею. Це класичний спікізі, який поєднує яскраві елементи американської та італійської культур. У меню ви знайдете як класичні коктейлі, так і фірмові напої – усі вони створені на найвищому рівні з використанням лише найсвіжіших і найякісніших інгредієнтів. Середній чек: близько 15–20 євро.

Мартіні в найкращих барах Рима. Джерело: Pixabay Мартіні в найкращих барах Рима. Джерело: Pixabay

Відомі коктейлі, які можна спробувати в Jerry Thomas Speakeasy у Римі:

Negroni – класичний італійський коктейль із джину, вермуту та червоного кампарі. Назву отримав завдяки Джеррі Томасу, який створив цей напій у 1860-х роках.

– класичний італійський коктейль із джину, вермуту та червоного кампарі. Назву отримав завдяки Джеррі Томасу, який створив цей напій у 1860-х роках. Mai Tai – тропічний коктейль, що включає соки лайма, ананаса та апельсина разом із ромом і амарето, представлений у 1944 році.

– тропічний коктейль, що включає соки лайма, ананаса та апельсина разом із ромом і амарето, представлений у 1944 році. Tom Collins – коктейль на основі джину з цукровим сиропом, лимонним соком і содовою, створений у 1876 році.

– коктейль на основі джину з цукровим сиропом, лимонним соком і содовою, створений у 1876 році. Daiquiri – класичний кубинський коктейль, винайдений у 1898 році, складається з рому, соку лайма та цукрового сиропу.

Крім того, Jerry Thomas Speakeasy швидко прославився своїми оригінальними коктейлями, тож бармени пропонують багато варіантів для тих, хто хоче спробувати щось незвичайне та експериментальне.

Адреса Jerry Thomas Speakeasy: Vicolo Cellini 30, 00186 Rome, Italy.

Вебсайт: http://www.thejerrythomasproject.it

Години роботи: щодня з 20:30 до 04:00.

Рейтинг:

⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,5 (з 5) на Google.

Jerry Thomas Speakeasy – один із небагатьох барів у Римі, Італія, з особливою концепцією, втіленою в кожній деталі інтер’єру. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче втекти від повсякденності та провести вечір в атмосфері стилю та розкоші.

Salotto 42

Salotto 42 – один із найкрутіших барів у Римі, розташований у самому серці міста, в історичному районі Piazza di Pietra. Це модний і стильний бар, який є місцем зустрічі молодих і творчих людей. Salotto 42 – місце з унікальною атмосферою, створеною цікавим дизайнерським концептом. Стіни бару прикрашені творами мистецтва, що додає особливого шарму та змушує відчувати себе частиною творчої спільноти.

Salotto 42 у Римі пропонує різноманітні коктейлі:

Aperol Spritz – літній коктейль на основі аперолю, просеко та газованої води;

– літній коктейль на основі аперолю, просеко та газованої води; Margarita – коктейль на основі текіли, лайма та тріпл-секу;

– коктейль на основі текіли, лайма та тріпл-секу; Cosmopolitan – коктейль на основі горілки, курасао, лайма та журавлинного соку.

Середній чек: близько 15–20 євро.

Адреса Salotto 42: Piazza di Pietra, 42, 00186 Roma RM, Italy

. Вебсайт: http://www.salotto42.it

Години роботи: щодня з 12:00 до 01:00.

Рейтинг:

⭐ 3,5 (з 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,1 (з 5) на Google.

Salotto 42 – веселий бар у Римі, який пропонує широкий вибір напоїв, включно з класичними коктейлями та фірмовими напоями від відомих барменів. Тут також можна насолодитися вином і пивом, зібраними з усього світу.

Barnum Cafe

Barnum Cafe – один із найкращих барів у Римі, Італія, відомий своєю затишною та дружньою атмосферою. Він розташований у районі Монте Сакро, що додає йому додаткового шарму. У меню представлені як класичні, так і авторські напої, які найкраще втамовують спрагу та задовольняють смаки найвибагливіших гостей.

Авторські коктейлі в закладах Рима. Джерело: Pixabay Авторські коктейлі в закладах Рима. Джерело: Pixabay

Деякі фірмові коктейлі:

Barnum Sour – коктейль на основі бурбону, лимона, цукрового сиропу та яєчного білка;

– коктейль на основі бурбону, лимона, цукрового сиропу та яєчного білка; White Rabbit – коктейль на основі джину, лайма, м’яти та газованої води;

– коктейль на основі джину, лайма, м’яти та газованої води; Leonardo Cocktail – коктейль на основі гренадину, лимонного соку та рому;

– коктейль на основі гренадину, лимонного соку та рому; Banana Riviera – коктейль на основі рому, бананового пюре, лимонного соку та м’ятного сиропу.

Середній чек: близько 15–20 євро.

Barnum Cafe – ідеальне місце для тих, хто шукає затишний бар у Римі, щоб провести вечір із друзями або розслабитися після насиченого дня. Тут панує розслаблена атмосфера, музика та інтер’єр додають особливого шарму.

Адреса Barnum Cafe: Via del Pigneto, 182, 00176 Roma RM, Italy.

Вебсайт: https://www.facebook.com/barnumcafepigneto

Години роботи: щодня з 18:00 до 02:00.

Рейтинг:

⭐ 4,5 (з 5) на TripAdvisor.

Бар у Римі Barnum Cafe – це місце, де можна насолодитися хорошим вином, пивом і коктейлями.

The Court Cocktail Bar

The Court Cocktail Bar – один із найкращих барів у Римі, розташований у знаменитому готелі Palazzo Manfredi, на території історичної пам’ятки Колізею. Він відомий своєю чудовою атмосферою та оригінальними коктейлями, створеними італійськими барменами. У меню пропонуються рідкісні вина, класичні та фірмові коктейлі – усі створені з найкращих інгредієнтів.

Деякі унікальні фірмові коктейлі:

The Court Spritz – коктейль на основі аперолю, просеко та газованої води;

– коктейль на основі аперолю, просеко та газованої води; The Court Martini – коктейль на основі горілки, кокосового молока, лимонного соку та просеко;

– коктейль на основі горілки, кокосового молока, лимонного соку та просеко; The Perfect Bramble – коктейль на основі джину, лимонного соку, малинового сиропу та ожини;

– коктейль на основі джину, лимонного соку, малинового сиропу та ожини; The Roman Sunset – коктейль на основі віскі, меду, лимонного соку та піни з імбирного пива.

Середній чек: близько 20–25 євро.

The Court Cocktail Bar вражає своєю атмосферою та сучасним дизайном, який ідеально поєднується з архітектурою та навколишньою природою. Це ідеальне місце для динамічних подій, вечірок і гала-вечерь.

Адреса The Court Cocktail Bar: Via Labicana, 125, 00184 Roma RM, Italy.

Вебсайт: https://www.manfredihotels.com/the-court/

Години роботи: щодня з 17:00 до 01:00.

Рейтинг:

⭐ 3,5 (з 5) на TripAdvisor;

⭐ 3,9 (з 5) на Google.

The Court Cocktail Bar – відомий бар у Римі, який вражає гостей багатим вибором напоїв.

The Barber Shop

The Barber Shop – один із найкращих барів у Римі, розташований у старовинній будівлі поблизу фонтану Треві. Він має унікальний інтер’єр у стилі перукарні, який поєднує елементи чоловічої класики та ретро-стилю. Бар у Римі The Barber Shop відомий своєю чудовою добіркою коктейлів, включно з класичними напоями та сучасними комбінаціями. Бармени створюють унікальні рецепти, використовуючи лише найсвіжіші інгредієнти та ретельно змішуючи їх, щоб підкреслити справжній смак.

Класичні коктейлі в Римі. Джерело: Pixabay Класичні коктейлі в Римі. Джерело: Pixabay

Ось деякі з популярних коктейлів:

The Barber’s Cut – на основі білого рому, апельсинового соку, гренадину та лимонного соку;

– на основі білого рому, апельсинового соку, гренадину та лимонного соку; The Italian Whiskeyin Jar – на основі малинового сиропу, віскі та прозорих кубиків льоду;

– на основі малинового сиропу, віскі та прозорих кубиків льоду; The Barber Selezione – на основі збалансованого міксу тиса, ревеню, журавлини, лимона та газованої води;

– на основі збалансованого міксу тиса, ревеню, журавлини, лимона та газованої води; Black or White – коктейль на основі горілки, кокосового молока та піни з деревного вугілля;

– коктейль на основі горілки, кокосового молока та піни з деревного вугілля; The Legend – текіла, апельсиновий лікер і грейпфрутовий сік.

Середній чек: близько 15–20 євро.

Адреса The Barber Shop: Via Iside, 2, 00184 Roma RM, Italy.

Вебсайт: https://www.tbspeakeasy.com/

Години роботи: щодня з 18:00 до 02:00.

Рейтинг:

⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,6 (з 5) на Google.

The Barber Shop – модний бар у Римі з унікальною атмосферою та ненав’язливим обслуговуванням, що робить його ідеальним вибором для вечора в будь-якій ситуації, від романтичного побачення до корпоративного заходу.

Enoteca Provincia Romana

Enoteca Provincia Romana – популярний бар у Римі з чудовим вибором вин і коктейлів. Він розташований у історичному центрі Рима, за кілька хвилин ходьби від площі Навона та Понта Кастелло, а також багатьох інших пам’яток. До бару легко дістатися громадським транспортом або пішки від багатьох готелів у Римі.

Enoteca Provincia Romana – це винний бар у Римі, який пропонує різноманітні вина та інші алкогольні напої. Ось деякі фірмові коктейлі, які можна спробувати:

Roman Spritz – коктейль на основі лілле розе, аперолю, просеко, апельсинового соку та соди;

– коктейль на основі лілле розе, аперолю, просеко, апельсинового соку та соди; Negroni Sbagliato – варіація на тему класичного Негроні, з використанням просеко замість джину;

– варіація на тему класичного Негроні, з використанням просеко замість джину; Soy Latte – коктейль на основі кави, соєвого молока, рому та бананового лікеру;

– коктейль на основі кави, соєвого молока, рому та бананового лікеру; Enoteca Sour – на основі віскі, лимонного соку, яєчного білка та амарето.

Середній чек: близько 20–25 євро.

Enoteca Provincia Romana – це місце зі стильним дизайном і затишним інтер’єром, що робить його ідеальним для дружніх вечірок, гала-вечерь і романтичних побачень.

Адреса Enoteca Provincia Romana: Via del Teatro Valle, 19, 00186 Rome, Italy.

Години роботи: понеділок–субота з 09:00 до 23:00, неділя з 09:00 до 15:00.

Бар у Римі, Італія, Enoteca Provincia Romana відомий своєю величезною винною картою та дивовижною атмосферою.

Freni e Frizioni

Freni e Frizioni – один із відомих барів у Римі, розташований у районі Трастевере, на жвавій вулиці Via del Lungarina. Він славиться своєю яскравою та творчою атмосферою, а також чудовими коктейлями та аперитивами. Freni e Frizioni відомі своїми унікальними коктейлями, і їхнє меню регулярно змінюється залежно від сезону. Ось деякі фірмові коктейлі:

Відомі римські напої. Джерело: Pixabay Відомі римські напої. Джерело: Pixabay

Negroni Sbagliato – червоний вермут, біттер, просеко та цедра апельсина;

– червоний вермут, біттер, просеко та цедра апельсина; Cadillac Margarita – текіла, тріпл-сек, сік лайма та грейпфрута;

– текіла, тріпл-сек, сік лайма та грейпфрута; Gin Freni – джин, базилік, лайм, тростинний цукор і газована вода;

– джин, базилік, лайм, тростинний цукор і газована вода; Spritz Veneziano – коктейль на основі просеко, аперолю та содової, прикрашений скибочкою лимона;

– коктейль на основі просеко, аперолю та содової, прикрашений скибочкою лимона; Mojito alla Fragola – коктейль на основі рому, полуничного пюре, лайма, м’яти та содової.

Середній чек: близько 15–20 євро.

Freni e Frizioni – це місце, де можна провести час із друзями та насолодитися розслабленою атмосферою. Тут часто проводяться виставки, музичні та літературні вечори та інші культурні заходи.

Адреса Freni e Frizioni: Via del Politeama, 4/6, 00153 Roma RM, Italy.

Вебсайт: http://www.freniefrizioni.com

Години роботи: щодня з 18:00 до 02:00.

Рейтинг:

⭐ 4 (з 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,2 (з 5) на Google.

Freni e Frizioni – найкращий бар у Римі, що пропонує унікальну атмосферу з ретро та сучасними елементами.

The Library Bar

The Library Bar – крутий бар у Римі, розташований у готелі Exedra, навпроти вокзалу Терміні. Він відомий своїм розкішним інтер’єром, чудовими коктейлями та професійними барменами.

Коктейльний бар у Римі The Library Bar славиться класичними коктейлями та оригінальними рецептами, розробленими за підтримки гостей, які шукають нові смакові комбінації. Ось п’ять фірмових коктейлів, які можна спробувати в The Library Bar:

The Classic Manhattan – напій на основі житнього віскі, вермуту, ангостури та цедри апельсина;

– напій на основі житнього віскі, вермуту, ангостури та цедри апельсина; Pink Lady – коктейль на основі джину, яєчного білка, гренадину та лимонного соку;

– коктейль на основі джину, яєчного білка, гренадину та лимонного соку; The Golden Margarita – на основі текіли, тріпл-секу, апельсинового та лимонного соку;

– на основі текіли, тріпл-секу, апельсинового та лимонного соку; The Raspberry Twist – ром, персиковий і малиновий сиропи, лимонний сік;

– ром, персиковий і малиновий сиропи, лимонний сік; The Autograph Collection – фірмовий коктейль бару, натхненний брендом готелів Autograph Collection. Коктейль на основі бурбону, аперолю, спрайту, лайма та соку агави.

Кожен із цих коктейлів має свій унікальний смак і характер, і в The Library Bar завжди є щось нове та цікаве для спроби.

Середній чек: близько 20–25 євро.

Адреса The Library Bar: Piazza della Repubblica, 47, 00185 Roma RM, Italy.

Години роботи: щодня з 10:00 до півночі.

The Library Bar – це бар у Римі, який варто відвідати, якщо ви цінуєте якісне обслуговування та хороші напої. Він ідеально підходить для зустрічей із друзями, ділових зустрічей, а також для організації заходів і весільних банкетів.

Bar del Fico

Bar del Fico – один із найкращих барів у Римі, розташований у мальовничому районі Piazza del Fico, поблизу площі Навона. Він відомий своїм дизайном і атмосферою, а також чудовим вибором напоїв і закусок.

Аперитив у найкращих барах Рима. Джерело: Pixabay Аперитив у найкращих барах Рима. Джерело: Pixabay

Місцевий Bar del Fico у Римі славиться своїми креативними коктейлями та атмосферою, яка вже давно приймає гостей. Ось п’ять фірмових коктейлів, які варто спробувати в цьому закладі:

Mirtillo Sour – чорниця, віскі, лимонний сік і сироп;

– чорниця, віскі, лимонний сік і сироп; Gambero Rosso Cocktail – фруктовий коктейль на основі горілки, лимонного соку, чорниці та гренадину;

– фруктовий коктейль на основі горілки, лимонного соку, чорниці та гренадину; Lemon Pie – коктейль на основі лимонного соку, ванільного сиропу, тріпл-секу та текіли;

– коктейль на основі лимонного соку, ванільного сиропу, тріпл-секу та текіли; Il Modello del Bar – класичний коктейль на основі амаро, вермуту та содової;

– класичний коктейль на основі амаро, вермуту та содової; Gardesana Spritz – на основі просеко, аперолю, грейпфрутового соку та мандаринового лікеру.

Bar del Fico також пропонує класичні італійські аперитиви, такі як Aperol Spritz і Negroni, а також багато інших національних і міжнародних напоїв із їхнього великого меню.

Середній чек: близько 20–25 євро.

Адреса Bar del Fico: Piazza del Fico, 34, 00186 Roma RM, Italy.

Вебсайт: http://bardelfico.com

Години роботи: щодня з 9:00 до 02:00.

Рейтинг:

⭐ 3,5 (з 5) на TripAdvisor;

⭐ 3,9 (з 5) на Google.

Bar del Fico зачаровує відвідувачів своїм стилем і атмосферою. Його вважають одним із найкращих барів у Римі, Італія, завдяки унікальній концепції та пропозиціям.

Хороші бари в Римі, Італія, точно виправдають ваші очікування, незалежно від того, чи шукаєте ви елегантну атмосферу, чи старомодні коктейлі. Не забувайте, що надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю.