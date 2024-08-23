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Війна в Україні

Захід більше немає причин боятися поразки Росії

Валерій ПекарВалерій Пекар

Захід більше немає причин боятися поразки Росії
Захід більше немає причин боятися поразки Росії

Курська операція поставила наших західних партнерів у дуже незручне становище. Раніше вони мали універсальне заперечення: не можна, бо буде ескалація.

Тепер зрозуміло, що ескалації не буде. Фактично нині наші партнери не мають чим заперечити і просять невеликий тайм-аут, щоб придумати нову універсальну відмазку.

Проблема в тому, що Захід не припускає можливості поразки Росії.

Це певна суперпозиція двох несумісних тверджень "цього не може бути, бо Росія могутня і її неможливо перемогти" та "це дуже ймовірно і несе світові неприйнятні ризики".

Наше завдання – пояснити світові, що поразка Росії не лише можлива, а бажана, що вигоди від неї перевищують проблеми й ризики.

Джерело:facebook.com

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