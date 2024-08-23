Западу больше нет причин бояться поражения России

Курская операция поставила наших западных партнеров в очень неловкое положение. Раньше они имели универсальное возражение: нельзя, потому что будет эскалация.

Теперь ясно, что эскалации не будет. Фактически сейчас нашим партнерам нечем возразить и просят небольшой тайм-аут, чтобы придумать новую универсальную отмазку.

Проблема в том, что Запад не предполагает возможности поражения России.

Это определенная суперпозиция двух несовместимых утверждений "этого не может быть, потому что Россия могущественна и ее невозможно победить" и "это очень вероятно и несет мировые неприемлемые риски".

Наша задача – объяснить миру, что поражение России не только возможно, а желательно, что выгоды от него превышают проблемы и риски.