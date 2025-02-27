Навіщо США потрібна жертва у вигляді України

Я вам майже півроку розповідаю, що США намагаються відірвати росію від Китаю, і для цього їм потрібна жертва у вигляді України. Ви мені не вірите, бо ж Трамп такий хороший, буде скоро мир, а потім вибори.

Тепер про це відкритим текстом каже державний секретар США. Звичайно, без згадки про жертву, але з детальним описом логіки.

Висновки я повторював вже сто разів:

1. Ми не зможемо подружитися з американською адміністрацією й "продати" їм себе, бо ми для них розмінна фішка. Не винні тут ні українські політики, ні посли, ні громадські діячі. Тут нічого особистого, лише геополітика.

2. Все, що ми можемо робити в США, це стійко зупиняти наїзди, пояснювати хибність стратегії та допомагати нашим друзям в Америці збалансувати політику цієї країни.

3. Наші союзники -- Європа. Подвоїти, потроїти зусилля, прискорити процес усвідомлення. Збирати коаліцію рішучих. Підсилити кадрову дипломатію парламентською, підприємницькою, громадською, мистецькою (ага), церковною тощо, в тому числі міста з містами, університети з університетами і так далі. Один дзвін Михайлівського собору не пробудить сплячу красуню.

4. Максимально посилюватися самим, а для цього кардинально поміняти систему управління всім -- армією, ВПК, економікою, публічними комунікаціями, державною службою тощо. Нинішня система управління просто не витягує.

5. Сфокусувати зусилля на Деколонізація РФ, бо наші проблеми закінчаться лише тоді, коли закінчиться те, що їх породжує, -- російська імперія. Нагадую, саме до цього закликає відкритим текстом остання резолюція ПАРЄ. Тож відмовка, що союзники проти, вже давно не працює.