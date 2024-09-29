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Війна в Україні

Навіщо окупанти почали масово обстрілювати Запоріжжя

Олександр КоваленкоОлександр Коваленко

Навіщо окупанти почали масово обстрілювати Запоріжжя
Навіщо окупанти почали масово обстрілювати Запоріжжя

За минулий тиждень на Запоріжжі РОВ застосували десятки КАБ, що є максимальною інтенсивністю з початку повномасштабного вторгнення у питанні застосування саме цієї компоненти. На цьому фоні виникли версії про те, що на Запоріжжі готується наступ і ці удари – підготовка умов цього наступу.

Ні.

Заздалегідь зазначу, що якби формувалися умови для наступу на Запоріжжі, то били б не житловими кварталами, а військовими об'єктами, лініями оборони та кордонами. Натомість ми є з вами свідками одного з численних епізодів скоєння військових злочинів проти цивільного населення. Це звичайний, кривавий, нещадний терор.

У свою чергу, не заперечую, що ДВ "Дніпро" залишається однією з найчисленніших і цілком може собі дозволити операцію рівня... зрізу роботинського виступу. Але, хочу звернути увагу, що лише за минулий місяць до складу ГВ "Північ", а саме, до курскої компоненти угруповання було відправлено кілька підрозділів зі складу ГВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує ГВ "Схід", зокрема 38 -й та 64-й ОМСБр.

 

Власне, якщо ти готуєшся до масштабного наступу на велике і дуже складне по захопленню місто, з великою кількістю промислових зон, то чи будеш ти починати з терору цивільних об'єктів або одразу виносити ті райони, які являють собою потенційні важкопереборні рубежі? Чи ти будеш угруповання для наступу урізати, а не накопичувати і обмежувати в можливостях?

 

Таким чином, попрошу не розповсюджувати панічних флуктуацій про те, що РВВ готується наступати на Запоріжжя. Так, вони таранитимуть роботинський виступ з метою відкриття Оріхівського напрямку, так, вони кидатимуться на Гуляйполі, на Времівському напрямку вони активізуються і намагатимуться найближчим часом вгризтися до Макарівки і на цьому все.

А все інше – терор та вбивство українців. Як і завжди, вже протягом третього року повномасштабного вторгнення.

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