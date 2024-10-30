Вибори в США на фінішній прямій: на шо роблять ставку кандидати

Кандидати роблять останні кроки, потрапляють у останні скандали перед голосуванням і готують фінішний стрибок у рекламі.

Останній медійний стрибок. Одна з причин чому зараз букмекери і аналітики бачать Трампа фаворитом - в тому, що він постійно в центрі уваги. Навіть якщо це увага через відверті лайно-заяви та скандали. Гарріс вичерпала імпульс від того, що вона в цих виборах "нове обличчя", а у медійній присутності і створенні інформаційних приводів Трамп її переважає.

Проте це не робить результат виборів визначеним на його користь. І в такій близькій гонці вирішити долю виборів може будь-який нюанс. Тому кандидати роблять останні кроки перед голосуванням. Наприклад, проводять мітинги.

Гарріс провела фінішний мітинг у Вашингтоні, на місці де 6 січні 2021 почався бунт прихильників Трампа з захопленням Капітолію. Саме такого сценарію для всієї країни вона пропонує уникнути. Трамп виступав у Пенсильванії.

Основні тези Гарріс зосередились на боротьбі з загрозою, яку несе Трамп США. Гарріс казала, що другий термін Трампа буде хаотичним, розділить суспільство та не відповідатиме потребам американців і закликала обʼднатися роти "фашистської загрози".

Її "альтернатива Трампу" - свобода та економічна стабільність. Гарріс пропонує податкові пільги та субсидії для сімей, нових власників житла та нових бізнесів. Казала віцепрезидентка і про зниження витрат. Переважно за рахунок обмеження корпоративних субсидій (Ілон Маск тут зенервував, гг).

Також вона говорила про репродуктивні права для жінок (частина оточення Трампа хоче радикально обмежити аборти) та про захист від можливих репресій з боку Трампа у випадку його перемоги. Не забула вона і згадати скандальні заяви по Пуерто-Ріко, про що нижче.

Основні тези Трампа були спрямовані на критику самого мітингу Гарріс. Трамп заявив, що Гарріс привозить глядачів автобусами, щоб створити видимість масової підтримки (на її мітингу у Вашингтоні зібралося 75 тисяч людей). Хоча це, звісно, маячні, він продовжує про всяк випадок рухати тему про "можливі фальсифікації".

Крім того, Трамп активно критикував Федеральну резервну систему, американський аналог Центрального банку. Трамп натякає, що в разі перемоги він прагнутиме посилити вплив на ФРС, контролюючи рішення щодо процентних ставок.

Трамп і раніше висловив бажання послабити долар у спробі збільшити продажі американських товарів за кордоном — політика, яку потенційно підтримують низькі ставки. Він навіть розглядає можливість змінити склад ради директорів ФРС, якщо повернеться до Білого дому. Однак економісти попереджають (а також досвід інших втручань політиків у роботи центральних банків це підтверджує), що атака незалежності ФРС може викликати занепокоєння у бізнесу, пригнітити ринки і зрештою спровокувати ще більшу інфляцію.

Скандал з Пуерто-Ріко. У нього Трампа втягнув комік Тоні Гінчкліфф, який під час виступу на мітингу в Madison Square Garden назвав Пуерто-Ріко "плаваючим островом сміття" (острів має стати 51-штатом, на що давно претендує як залежна від США територія).

Ця расистська заява викликала обурення серед пуерториканської громади, зокрема у Пенсільванія (цей штати може вирішити долю виборів, власне). Гарріс використала це як приклад расистських поглядів Трампа і його прихильників, бо розраховує цим мобілізувати латинських виборців в ключових штатах.

Ще одна ставка Гарріс - її перевага у рекламних бюджетах. Її кампанія витрачає значно більше на трансляцію реклами в ключових штатах, таких як Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин і Невада. Гарріс забронювала на телерекламу до Дня виборів $113,4 млн проти $59,9 Трампа. В соціальних мережах теж перевага за Гарріс.

Кампанія Трампа акцентує на традиційних інструментах роботи з вже існуючою аудиторією (листівки, смс-повідомлення та електронні листи у ключових штатах). Крім того, у нього ще є Ілон Маск з його програмою підкупу залучення виборців.

Коротше, поки нічого не ясно. Але дуже цікаво.