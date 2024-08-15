Ви взагалі розумієте, на якій космічній відстані Україна знаходиться від сучасного світу?
Дивимося:
Учні, які закінчили початкову школу Сінгапуру, мають освоїти такі навички (разом із фундаментальною базовою навчальною програмою):
— відрізняти добро від зла;
— знати свої сильні сторони та зони зростання;
— бути здатними співпрацювати, ділитися та піклуватися про інших;
— мати живий інтерес до світу;
— вміти чітко думати та чітко висловлюватися;
— пишатися своєю роботою;
— мати здорові звички та розумітися на мистецтві;
— Знати і любити Сінгапур.
Після закінчення середньої школи сінгапурські учні повинні відповідати таким вимогам:
— мати моральну цілісність;
— вірити у свої можливості та бути здатними адаптуватися до змін;
— вміти працювати в команді та виявляти емпатію;
— бути творчими особистостями та мати допитливий розум;
— вміти приймати інші точки зору та ефективно спілкуватися;
— бути відповідальними за своє навчання;
— насолоджуватися фізичною активністю та любити мистецтво;
— вірити у Сінгапур та розуміти його цінності.
А після закінчення вузів та установ середньої спеціальної освіти
студенти повинні:
— мати силу духу, щоб відстоювати правду;
— бути стійкими перед обличчям негараздів;
— бути здатними до міжкультурного співробітництва і бути соціально відповідальними;
— бути інноваційними та заповзятливими;
— бути в змозі мислити критично та відстоювати свою точку зору;
— бути цілеспрямованими у прагненні до досконалості;
— вести здоровий спосіб життя та цінувати естетику;
— пишатися тим, що вони сінгапурці, розуміти місце Сінгапуру у світі.
І все це – не порожні декларації для галочки чи для дисертації, а є насправді. Я ставив хитромудрі питання щодо цих пунктів сінгапурським школярам. Так вони з пристрастю, без запинки і розгорнуто пояснювали та демонстрували ці свої скіли.
Ну, що ж, саме час переробляти всі наші підручники на такий новий "код".
Якщо, звісно, це вам подобається.