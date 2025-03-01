Як людина, яка 25 років у бізнесі у переговорах, у тому числі в угодах від $1 млрд

У мене чітке відчуття, що зустріч у Вашингтоні це не угода Україна – США, це реалізація угоди США – росія

Будь-яка дія має свої мотиви, цілі.

Трампу, нагадаю, потрібно відтягнути росію від Китаю

Для цього росії здають Україну (територію, людей, Київ, історію)

Нагадаю про перемовини росія США які вже відбулися

Але до завершення цієї угоди Трамп захотів застовпити за собою право на всі (!) природні ресурси України, інфраструктуру, порти.

І вже після здачі України росії – буде спільна розробка та родовищ та управління інфраструктурою.

Інакше як можна пояснити:

- категорична відмова говорити про гарантії безпеки

- звинувачення у бажаному воювати України, а не росії

- перешкоджання надання Україні військової та фінансової допомоги

Але при цьому збереження інтересу до надр та інфраструктури?

Загалом, головна рефлексія зараз: Трамп домовився з путіним про поділ України

А ми йому в цьому заважаємо…