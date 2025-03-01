Как человек, 25 лет в бизнесе в переговорах, в том числе в сделках от $1 млрд

У меня четкое ощущение, что встреча в Вашингтоне – это не соглашение Украина – США, это реализация соглашения США – россия.

Любое действие имеет свои мотивы, цели.

Трампу, напомню, нужно оттянуть россию от Китая.

Для этого россияне сдают Украину (территорию, людей, Киев, историю)

Напомню о переговорах россия США, которые уже состоялись

Но до завершения этого соглашения Трамп захотел застолбить за собой право на все (!) природные ресурсы Украины, инфраструктуру, порты.

И уже после сдачи Украины России будет совместная разработка и месторождений и управления инфраструктурой.

Иначе как можно объяснить:

- категорический отказ говорить о гарантиях безопасности

- обвинение в желаемом воевать Украины, а не россии

- препятствование предоставлению Украине военной и финансовой помощи

Но при этом сохранение интереса к недрам и инфраструктуре?

В общем, главная рефлексия сейчас: Трамп договорился с Путиным о разделе Украины

А мы ему в этом мешаем…