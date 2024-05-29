У Верховній Раді пропонують змінити термін оновлення даних в ТЦК

Система ТЦК не впоралася з напливом громадян, які прагнуть оновити свої дані. У Раді зареєстровано законопроект, який пропонує продовжити термін оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів.

Очікується, що продовження терміну оновлення даних дасть можливість військовозобов'язаним без зайвого клопоту виконати свої законні обов'язки. Про це повідомив народний депутат Володимир Ар'єв в ефірі Еспресо.

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Чому виникла потреба у продовженні терміну?

Неготовність системи ТЦК: через велику кількість людей, які прагнуть оновити дані, система не справляється з навантаженням.

Необхідність відвідування ТЦК: навіть після оновлення даних у додатку "Резерв+" все одно потрібно особисто звернутися до ТЦК.

навіть після оновлення даних у додатку "Резерв+" все одно потрібно особисто звернутися до ТЦК. Швидке розроблення додатку "Резерв+": через стислі терміни розробки виникли технічні проблеми.

через стислі терміни розробки виникли технічні проблеми. Використання ненадійних кодів: для створення додатку використовувались коди, запозичені з шкільних програм.

Що далі?

Комітет з питань цифрової трансформації: на наступному засіданні буде заслухано заступника міністра оборони та поставлено ряд питань до уряду.

Витрати на створення додатку: буде з'ясовано, звідки виділялись кошти та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення.

буде з'ясовано, звідки виділялись кошти та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення. Розвантаження ТЦК: буде запропоновано уряду та Міноборони вжити заходів для розвантаження ТЦК та онлайн-вирішення питань, які не потребують особистого візиту.

буде запропоновано уряду та Міноборони вжити заходів для розвантаження ТЦК та онлайн-вирішення питань, які не потребують особистого візиту. Законопроект: буде розглянуто законопроект про продовження терміну оновлення даних до 150 днів.

Пропонуємо дізнатися, хто втратив право на відстрочку від мобілізації через новий закон.

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