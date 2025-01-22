У США вже настав Золотий вік, або Хто заважає Трампу

Ура, товариші американці! У вас уже настав Золотий вік!

Трамп заявив, що "Золотий вік Америки починається просто зараз", а далі "наша країна буде процвітати. Нам будуть заздрити всі нації і країни". Щось до болю знайоме. Наче російський телеканал увімкнув. У них там теж давно "золотий вік", і їм, тим, що живуть у путінській Росії, а особливо в собянінській Москві, - "всі заздрять".

Відома історія. Трамп обіцяв американцям золотий вік. А Гітлер обіцяв німцям тисячолітнє процвітання в Третьому Рейху. Хрущов - комунізм у 1980 році. Мавроді Льоні Голубкову - будинок у Парижі. Чубайс усім росіянам - по "Волзі" за ваучер. А "начальник служби безпеки банку" тітці Клаві - повернути переведені на "секретний рахунок" гроші з відсотками. Лисиця Аліса Буратіно теж багато чого обіцяла.

Але Трамп, звісно, не такий. Він брехати не буде. Погляньте на його чесну руду морду. У нього все по чеснаку буде. Ось тільки американці на Марс полетять і Мексиканську затоку в Американську перейменують - і відразу в золотому столітті опиняться. Трамп знає - маршрут розрахував точно, до деталей.

Гітлеру, пам'ятається, привести країну в золотий вік євреї заважали, а Сталіну - шкідники і вороги народу. Трампу заважають іммігранти, демократи і небінарні персони. Але нічого, зараз він їх прищучить і настане в США ера загального благоденства. Чекайте, дорогі громадяни, залишилося зовсім недовго.

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Щоправда для деяких американців щастя настане трохи раніше, ніж для інших. Для Трампа і Маска, наприклад. Маск на новій трампівській державній програмі підготовки польотів на Марс трильйонером стане, а Трамп постарається його наздогнати за допомогою власної криптовалюти та інших афер.