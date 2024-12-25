Кремль зацікавлений, звичайно ж, у паузі, тому що йому потрібен перепочинок. Адже в Росії вже навіть не путіноміка, а зомбономіка. 20 грудня Центробанк знову збереться на засідання і на кілька пунктів підвищить ключову ставку. У Росії і так зараз найвища у світі ставка - 21%, але її може бути підвищено до 23%. Не здивуюся, якщо в січні вона становитиме вже 25%. У РФ не можуть приборкати інфляцію, оскільки надруковано вже стільки грошей. На початку війни кошлатим, які йшли на "прожарювання", обіцяли 2 мільйони рублів, а зараз Путін уже підняв цю суму до 4 мільйонів. Однак навіть нинішні 4 мільйони вже далеко не такі, як були свого часу 2 мільйони, оскільки швидкість інфляції така, що мама дорога, пише Саша Сотнік для Главред.

У Росії все почне руйнуватися вже в січні-березні 2025 року. У першому кварталі нового року ми все це побачимо. Зараз там просто на все зростають ціни і тарифи. Зростають ціни на бензин, паливо, електрику, газ, їжу, послуги та товари. А потім це буде вал, і зупинити його буде неможливо.

Набіулліна вже махнула рукою і просто допрацьовує. Путін їй сказав, що вона буде з ним до кінця. Її заступниця Скоробогатова пішла з Центробанку, сказавши: "Та ну вас нафіг, хлопці, я більше не хочу". І її Путін відпустив, а Набіулліну - ні. Тому що Набіулліна - одна з тих небагатьох фахівців, які ще у Путіна залишилися і готові з ним працювати. Звичайно, вона замазана по саму маківку, що їй залишається робити, не з вікна ж вистрибувати. Потім можуть і викинути з вікна - занадто багато знає.

Тож у 2025 році ми спостерігатимемо такі інфляційні процеси, навіть стагфляційні, що незрозуміло, як надалі Росія продовжуватиме війну. Якщо війна продовжиться (а, найімовірніше, так і буде), 2025 рік буде останнім, коли Росія буде в змозі хоч якось вести війну. Якщо вона не звалиться в ядерний апокаліпсис, або якщо система не скаже: "Усе, з Путіним пора прощатися. Із Заходом - мир, дружба, жуйка"... Віяло сценаріїв дуже велике, а Росія - дуже непередбачувана країна з незрозумілим минулим і, тим більше, туманним майбутнім. І Росія завжди вибирає найгірший сценарій з усіх можливих, робить йому апгрейд, а після цього використовує.

Олександр Сотник, спеціально для Главреда