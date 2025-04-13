У світі не існує достатньо ППО, щоб прикрити великі міста України

Перехопити дві балістичні ракети "Іскандер М", які вдарили по Сумах, на сьогодні Україна технічно нездатна. І мова зовсім не про те, що російські ракети начебто стали більш досконалими, тому перехоплювати їх стало важче.

Точність балістичної ракети напряму залежить від того, наскільки точно фіксуються її координати у просторі та швидкість у кінці активної ділянки траєкторії — в момент вимикання двигуна. Зараз ворог ставить на ракети покращені антени зв’язку з супутниками, в першу чергу, це стосується північнокорейських аналогів "Іскандера", відповідно, їхня точність покращилася з 500 метрів до 50 метрів.

Але на балістичній ділянці траєкторії ракета фактично не маневрує, вона може трошки підпрацьовувати рулями, але на можливість перехоплення це майже не впливає. Бо падіння на ціль відбувається за законами земного тяжіння, яки поміняти не здатна навіть російська Держдура.

Проблема у тому, що з причини високої швидкості падіння на ціль балістичну ракету можуть перехоплювати лише декілька зенітно-ракетних комплексів у світі, і то на кожну ворожу ракету треба для гарантії випустити три-чотири своїх. Тобто, щоб надійно прикрити навіть обласні міста України, у світі не вистачає наявних ракетних комплексів та ракет до них.

Раніше рашисти доволі рідко били балістикою по центральних районах великих міст, та ще й у час скупчення людей, як у Сумах у Вербну неділю. Зараз путіним прийнято рішення перейти до відвертого терору мирного населення з максимальним використанням КАБів, ракет всіх типів і "шахедів", тактика використання яких дійсно удосконалилася (писав про це у попередньому пості).

На меті спроба залякати українців і змусити керівництво країни піти на будь-які, навіть найбільш несправедливі умови припинення вогню, тільки щоб припинити атаки з повітря з великою кількістю жертв. І такому людожерському плану путіна потурає аморфна позиція переговорників від США на зразок С. Віткоффа, який жодним чином не намагається поставити країну-агресорку на місце, а навпаки, наполегливо шукає аргументи на її користь.

Звісно, що за таких умов у світового терориста путіна руки опиняються вільними для будь-якого злочину. А Д. Трамп ще й додає абсурду, розповідаючи про "прогрес у мирних переговорах". Ну, хиба що вважати "прогресом" те, що у січні після російського удару по Сумах загинуло 9 українців, а зараз вже 21 жертва.

І вся ця відірвана від життя риторика президента США замість того, щоб з тією ж завзятістю, з якою він маніпулює тарифами, тиснути на росію для реального припинення війни.