В мире не существует достаточно ПВО, чтобы прикрыть крупные города Украины

Перехватить две баллистические ракеты "Искандер М", которые ударили по Сумам, на сегодняшний день Украина технически неспособна. И речь совсем не о том, что российские ракеты вроде бы стали более совершенными, поэтому перехватывать их стало труднее.

Точность баллистической ракеты напрямую зависит от того, как точно фиксируются ее координаты в пространстве и скорость в конце активного участка траектории — в момент выключения двигателя. Сейчас враг ставит на ракеты улучшенные антенны связи со спутниками, в первую очередь это касается северокорейских аналогов "Искандера", соответственно, их точность улучшилась с 500 до 50 метров.

Но на баллистическом участке траектории ракета фактически не маневрирует, она может немного подрабатывать рулями, но на возможность перехвата это почти не влияет. Ибо падение на цель происходит по законам земного тяготения, которые поменять не способна даже российская Госдура.

Проблема в том, что из-за высокой скорости падения на цель баллистическую ракету могут перехватывать лишь несколько зенитно-ракетных комплексов в мире, и то на каждую вражескую ракету нужно для гарантии выпустить три-четыре своих. То есть, чтобы надежно прикрыть даже областные города Украины, в мире не хватает имеющихся ракетных комплексов и ракет к ним.

Раньше рашисты довольно редко избивали баллистикой по центральным районам крупных городов, да еще во время скопления людей, как в Сумах в Вербное воскресенье. Сейчас путиным принято решение перейти к откровенному террору мирного населения с максимальным использованием КАБов, ракет всех типов и "шахедов", тактика использования которых действительно усовершенствовалась (писал об этом в предыдущем посту).

Цель попытка запугать украинцев и заставить руководство страны пойти на любые, даже самые несправедливые условия прекращения огня, только чтобы прекратить атаки с воздуха с большим количеством жертв. И такому людоедскому плану путина потакает аморфная позиция переговорщиков от США вроде С. Виткоффа, который никоим образом не пытается поставить страну-агрессорку на место, а наоборот, упорно ищет аргументы в ее пользу.

Конечно, при таких условиях у мирового террориста Путина руки оказываются свободными для любого преступления. А Д. Трамп еще и добавляет абсурда, рассказывая о "прогрессе в мирных переговорах". Ну, разве что считать "прогрессом" то, что в январе после российского удара по Сумам погибли 9 украинцев, а сейчас уже 21 жертва.

И вся эта оторванная от жизни риторика президента США вместо того, чтобы с тем же упорством, с которым он манипулирует тарифами, давить на Россию для реального прекращения войны.