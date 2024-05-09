У Міноборони назвали 7 найбільш затребуваних спеціальностей в ЗСУ
Міністерство оборони України активно проводить набір добровольців до лав ЗСУ. Наразі відкрито понад 12 тисяч вакансій, як на бойових, так і на тилових посадах.
Про це пише today.ua. Приймаються чоловіки та жінки, які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров'я. Мінімальний вік - 18 років. Наявність військового досвіду вітається, але не є обов'язковою. Всім новобранцям буде надано необхідну підготовку та спорядження.
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Хто потрібен?
- Механіки: Для обслуговування та ремонту військової техніки.
- Водії: Для перевезення особового складу та вантажів.
- Стрільці: Для ведення бойових дій на передовій.
- Обслуговування артилеристів: Для заряджання та наведення гармат.
- Оператори дронів: Для ведення повітряної розвідки та коригування вогню.
- Оператори інших видів озброєння: Для роботи з танками, бойовими машинами піхоти, гранатометами тощо.
- Бойові медики: Для надання першої медичної допомоги на полі бою.
- Фахівці з базовою медичною освітою: Для роботи у військових шпиталях та медпунктах.
- Професіонали у сфері обслуговування: Кухарі, пекарі, водії, сантехніки, електрики тощо.
- Логісти: Для організації постачання армії всім необхідним.
- Фахівці з ремонту: Для ремонту військової техніки та іншого обладнання.
- Штабні працівники: Для ведення документообігу, планування та координації дій.
Як приєднатися?
Звернутися до найближчого рекрутингового центру або подати заявку онлайн на сайті Міністерства оборони.
Нагадаємо, з травня в Україні розпочалося повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.
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