У Кремлі заметушилися: для чого придумали театральну виставу ''Великоднє перемир'я''

Очевидне і правильне політичне рішення наголосити на тому, що питун відмовився від пропозиції Трампа припинити вогонь на 30 днів без жодних умов.

Однак, після жорстких заяв Рубіо та Трампа у кремлі замерзли, бо їхньою ключовою метою залишається переконати Трампа у тому, що це Зеленський та Україна зривають переговори, щоб максимально відірвати Україну від підтримки.

Для цього і заплановано театральну виставу з питуном у головній ролі під назвою "Великоднє перемир'я".

З тією ж метою почався накат і на країни Євросоюзу, вчора свій висер опублікував Наришкін, сьогодні "єврофашистів" лякали у Лаврова. Мета зрозуміла: налякати європейців переконанням їх у тому, що вони - наступна жертва, і паралельно дати пас Трампу та Венсу у формі сакраментальної цитати Жириновського "не сміти дамбити бамбас - краще разом банем по Брюсселю".

Це все інструменти головної мети – прибрати із рівняння західну підтримку України.

Однак, судячи з жорстких слів Рубіо і Трампа, не дивлячись на спроби Віткоффа зализати пітуна до дірок, якась частина адміністрації все ж таки розуміє, хто насправді стоїть на шляху Нобелівської премії миру для Дональда Трампа (підказка - це не Зеленський).

Звісно, ніякого вогню російська армія припиняти не буде. Бо інструменту його контролю ні в кого немає. Хоча, враховуючи те, що Зеленський визнав той факт, що розвідка США бачить абсолютно все, що злітає з території Росії - все-таки "небо і море" (за якими і була перша пропозиція, тому що це можна проконтролювати) американці побачать. І доповять Дональду Фредовичу.

У зв'язку з цим, дуже рекомендую читати поменше коментарі Фіони Хілл в НЙТ, бреши всією повагою до якої, потрібно пам'ятати, що поки Обама отримував нобелівку низащо, вона активно їздила на Валдайський клуб путінферштеєрів.

У спілкуванні із західними колегами із США та ЄС у великодню неділю слід обов'язково наголосити, що ключі до миру завжди знаходились і продовжують перебувати у кремлі. І, тільки коли на пітуна прикрикнуть з Вашингтона, або, хоча б просто дипломатично піднімуть брову, то він починає влаштовувати вистави і звиватися як на сковороді.

Отже шлях Дональда Фредовича до Нобелівської премії миру лежить через страх питуна.

PS Наступного тижня очікується чергова зустріч з обговорення миру в Лондоні. А там можливо, що Нетаньяху таки ухвалить рішення вдарити по ядерних об'єктах Ірану і весь світ знову перейде на інший канал.

Так що – вальсуємо

PPS Перемирна Тривога о 21:52

Російські військові відмовляються виконувати накази питуна.