У Кремлі ведуть відлік часу до нападу на Євросоюз

Заява кремлівців 25 березня, що угода про припинення ударів по енергетиці України нібито діє з 18 березня, про що ніхто навіть і не здогадувався, викликає як мінімум подив. Але ця заява має свою логіку.

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18 марта – день, когда состоялся официальный разговор по телефону между Трампом и "путиным". Вероятно, тот дал честное пионерское слово Трампу не бомбить энергетику, но забыл предупредить об этом всех в кремле, даже пескова. Трамп, как показало время, тоже не в курсе, что у него есть честное пионерское "путина". Зато Генштаб ВСУ уточнил, с 18 по 24 марта РФ предприняла четыре атаки на энергообъекты. Зеленский заявил, такая договорённость якобы действует не с 18 марта, а с 25 марта.

Но этому мало кто придал значение, поскольку слишком очевидно, что 18 или 19 апреля кремлёвцы заявят – РФ уже месяц находится в состоянии частичного прекращения огня и после этого озвучат некое своё заветное желание. Поэтому в Москве и начали вести отсчёт времени от разговора с Трампом. Заветных желаний у них, как всегда, вагон и тележка. Самое заветное – Евросоюз должен немедленно прекратить давать оружие Украине, а с Великобританией, Исландией и Норвегией будет отдельный разговор.

Если это удастся, то завоевание Украины не будет большой проблемой, при условии, что ЕС испугается и забьётся в угол, а США сосредоточатся на защите Тихого океана от экспансии Китая и на Ближнем Востоке.

Озабоченность ими США – это отнюдь не отговорки времён Байдена для Европы с указыванием на Тайвань и КНДР. Трамп к 25 марта завершил размещение на Филиппинах ракетного комплекса "Тайфун", способного топить корабли и сбивать самолёты в радиусе 2 тыс. км. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший прямо сказали, это зашита от Китая и ракеты уберут, если Пекин прекратит агрессию.

Трамп 25 марта ещё и запретил всем покупать нефть у Мадуро. Специально отметил в указе, что это касается также Гонконга и Макао. В этот день подписал и указ, где хвалил армию США за нанесение 15 марта удара по хуситам в Йемене и обещал, что те заплатят за всё. Порицал Байдена за то, что он боролся с хуситами без энтузиазма и оставил эту проблему незакрытой.

В этот же день в США прибыл Хакан Фидан, глава МИД Турции, и задал вопрос Марку Рубио, как в Белом доме отнесутся к её военной операции в Сирии против израильских агрессоров. Пока Анкара рекомендует Дамаску отвести с юга все военные подразделения и делать всё, чтобы Нетаньяху не кричал о сирийской угрозе. Но потакание агрессору не может длиться долго, тем более что Нетаньяху наглеет, а не благодарит за то, что сирийцы постреливают в Хезболлу. Тем временем невыездной Нетаньяху пригласил на 30 марта в Иерусалим премьер-министра Греции, чтобы обсудить союз против Турции. Иран тоже никуда не делся. Де-факто Нетаньяху работает рука об руку с Москвой по отвлечению Трампа от Европы и российско-украинской войны.

Позиция Трампа: РФ это региональная, а не мировая держава и европейцам вполне по силам самим наказать её и угомонить. Дональд Туск это уже излагал, иронизируя, что 500 млн. европейцев ищут защиту у 330 млн. американцев от 140 млн. россиянцев. Тем более, что Украину собираются принять в ЕС, а не 51 штатом вместо Канады. Позиция Трампа: фанатики Пушкина – это ваша проблема, так и решайте ею, а не требуйте, чтобы парни из Техаса разнесли Москву вместо вас и бесплатно. Трамп более откровенно говорит то, что Байден произносил дипломатично, указывая Европе на увеличение бюджетов на оборону.

Позиция Трампа, если у вас есть оружие, то воспользуйтесь им, если нет, то мы продадим его вам, но перестаньте надеяться, что мы будем воевать вместо вас. Если РФ потянется за ядерной дубинкой, то прикроем вас, но не более того. Мы избавили вас от Гитлера, теперь сами разберитесь с неосталинистами, а не нойте. Мы опять защищаем страны Азии и Океании, но уже от китайских, а не японских империалистов, и не трогайте нас.

В такой ситуации кремлёвцев неизбежно должна была посетить идея, если нанести ЕС быстрое и эффектное военное поражение, приправленное всем из арсеналов гибридной войны, то можно добиться двух заветных желаний – снятия им санкций и прекращения поставок оружия Украине. Заодно можно попытаться захватить Сувалкский коридор или Эстонию, если всё пойдёт по плану, а также посмотреть на работу статьи 5 устава НАТО.

Но для этого нужно поспешить, пока европейцы не вооружились на все 800 млрд. евро, и развязать себе руки, заключив перемирие с Украиной на два-три месяца, пока Трамп не передумал. Но кремлёвцы знают, что фронт от Чёрного до Белого моря они не потянут, и поэтому лучше на пробу прощупать НАТО руками лукашенко, почему тот и вернулся 23 марта из Москвы хмурым до черноты, по словам беларусских революционеров. Сергей Бульба предполагает, что прощупывание НАТО возложат на спецназ лукашенки на паях с ГРУ, а в случае больших проблем Москва привычно заявит, русских там не было. Потом скажет, что она лишь защищает Беларусь, как часть "союзного государства", от агрессии НАТО.

Лукашенко не случайно в январе брякнул, что у него пока одна задача – как пережить 2025 год. Поляки и литовцы такой сценарий тоже предусматривают. Поэтому 18 марта в Польше и 23 марта в Литве заявили, что поставят противопехотные и противотанковые мины на границе с Беларусью и РФ. У МИД РФ это вызвало дичайшее негодование, так как операции с заброской наёмников под видом мигрантов из Африки и Азии придётся свернуть. Желающих прыгать на мины через "умный забор" будет мало, а всё так здоров начиналось. С 14 по 16 марта было около 280 попыток перебраться через него, и 17 марта ещё около 180. Рекордные дни года. Поэтому поляки и заявили 18 марта про мины. Но это не означает, что мины они уже поставили, и у Москвы появился новый стимул поспешить.

В 2024 году, особенно в его начале, ряд европейских военных и политиков заявлял, что РФ может напасть на ЕС в 2026-2028 гг. Похоже, это может произойти уже в этом году, но в формате пробной вылазки. Размещение в Украине европейских войск объективно станет серьёзным сдерживающим фактором для Москвы, так как в случае вторжения в Польшу или страны Балтии их можно легко активизировать, создав неприятности ей на южном фланге.